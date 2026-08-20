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'El verano se mueve'

Pelayo Díaz se emociona en Telecinco sobre su pasado sentimental con Pablo Alborán: "Cuando le extraño, pongo sus canciones"

El colaborador rompió su habitual discreción en 'El verano se mueve' con Ion Aramendi para dedicar unas cariñosas palabras al artista malagueño, de quien asegura guardar un grato recuerdo

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve'

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve' / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

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Tenerife
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La vida privada de Pelayo Díaz ha vuelto a convertirse en centro de atención en la tarde de Telecinco. Durante la emisión de este miércoles en 'El verano se mueve', el espacio conducido por Ion Aramendi, el estilista y diseñador se abrió en canal para matizar los rumores que, desde hace años, le han vinculado sentimentalmente con el cantante Pablo Alborán.

Aunque inicialmente se mostró reacio a profundizar en el tema —"está muy bien guardarte cositas que han pasado en tu vida para ti", apuntó—, la insistencia del presentador terminó por animar a Pelayo a compartir detalles sobre la complicidad que mantiene con el músico.

"No le echo de menos porque cuando le extraño un poco me pongo una de sus canciones. Es un chico muy talentoso, muy guapo y divino; no tengo nada malo que decir de él", confesó abiertamente el colaborador.

Una puerta abierta al futuro

El idilio entre ambos, que saltó a la luz tiempo atrás a raíz de interacciones compartidas en redes sociales y especulaciones en platós, siempre se había tratado con extrema cautela por ambas partes. Sin embargo, Díaz dejó caer un comentario revelador sobre su vínculo actual y la posibilidad de un reencuentro: "No voy a decir de esta agua no beberé porque a lo mejor un día me hace falta", sentenció entre risas.

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