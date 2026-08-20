Montoya da el salto al cine arropado por Macarena Gómez, Fran Perea y Cristina Urgel en 'Hasta que el juzgado nos separe'

José Carlos Montoya suma un nuevo hito a su carrera mediática. El sevillano, que se consolidó como uno de los personajes más virales de la televisión tras su paso por formatos de gran éxito como 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', da de forma oficial el salto al cine. Montoya ya ha rodado una participación especial en la película 'Hasta que el juzgado nos separe', dirigida por la realizadora nombra al Goya, Cristina Urgel.

El propio exconcursante ha compartido con sus seguidores el entusiasmo por este primer contacto con el mundo de la interpretación, asegurando estar "tremendamente feliz y emocionado de haber podido cumplir el sueño de participar en una película y vivir desde dentro la experiencia de un rodaje".

Un proyecto rodeado de grandes nombres

Hasta que el juzgado nos separe supone el debut en la dirección de largometrajes para Cristina Urgel, reconocida por su trayectoria previa como actriz (La que se avecina, La reina del Sur) y presentadora (Sé lo que hicisteis). Urgel, que optó al Goya gracias a su cortometraje La conversación que nunca tuvimos, firma además el guion de este nuevo filme junto a Jorge Naranjo.

Montoya, que participará en la cinta haciendo un cameo, comparte créditos en este proyecto con un reparto encabezado por intérpretes de la talla de Macarena Gómez, Fran Perea y Raúl Tejón, en un elenco que completan nombres como Charo Reina, David Pareja, Cristina Ruiz, Alan Miranda, Amaia Miranda y Cristian Gamero.

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Tras finalizar el rodaje de sus secuencias, el sevillano no ha dudado en mostrar su gratitud hacia la productora Midnight Fear Factory y el resto de sus compañeros por el trato recibido: "Gracias de corazón a todo el elenco de actores y a cada persona que forma parte de este pedazo de equipo por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí y por hacérmelo todo tan fácil. Me habéis hecho sentir uno más desde el primer minuto", concluyó.