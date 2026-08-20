'La promesa', avance del capítulo del 21 de agosto: Manuel y Julieta burlan al palacio y se escapan en secreto

Petra continúa desgranando los detalles de su pasado ante Pía, revelando la trampa que le tendió a Tomasa, aunque la gobernanta intuye de inmediato que la mujer aún silencia la parte más grave de la historia. Por otro lado, la mediación de Pía entre María Fernández y Carlo permite un acercamiento entre la pareja, aunque la reconciliación se complica cuando ambos terminan reprochándose mutuamente la manera fortuita en la que comenzó su noviazgo.

En las dependencias del palacio, la rigidez de Julio provoca un duro enfrentamiento entre Cristóbal, Teresa y el propio cocinero, culminando en una fuerte reprimenda de Leocadia hacia Cristóbal por los desajustes organizativos de la casa. Entre tanto, Tomasa confirma al resto del personal la permanencia definitiva de las cocineras, intensificando la guerra abierta contra la nueva autoridad de las cocinas.

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Finalmente, Manuel y Julieta logran refugiarse en la intimidad de su hotel, donde Manuel reserva dos habitaciones individuales con la única intención de ofrecerle descanso y protección. Conmovida por la delicadeza del joven y superados sus temores, Julieta se entrega a sus sentimientos sellando el encuentro con un apasionado beso. Sin embargo, la paz durará poco en el palacio, ya que Jacobo lanza un órdago definitivo amenazando con convocar a toda la familia para revelar públicamente la traición de Martina y Adriano.