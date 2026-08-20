Cristina Pardo evita a Iker Jiménez: 'La Mesa' ya tiene fecha de estreno prevista en Antena 3, sin tener que competir con 'Horizonte' en Cuatro

La nueva temporada televisiva está a punto de comenzar en Antena 3. Con el reto de mantener su liderazgo en audiencias, la cadena de Atresmedia afrontará el arranque del curso desde los primeros días de septiembre y ha decidido que su primer estreno será 'La Mesa', el magacín de actualidad presentado por Cristina Pardo en la franja nocturna.

La fecha prevista para la emisión en directo de su primer programa es el miércoles 2 de septiembre, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Esta semana se realizó un piloto en el estudio 4 de la sede central de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para testar el formato de cara a su lanzamiento.

La dirección del grupo valoró la posibilidad de colocar esta producción de Buendía Estudios en la noche de los jueves, para competir de manera frontal con el exitoso 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.

Sin embargo, finalmente se ha optado por minimizar los riesgos y programar el espacio en la noche de los miércoles, en el que la competencia es menos exigente y así evitar tener enfrente un competidor del mismo género.

Según comunicó Antena 3 la semana pasada, 'La Mesa' tomará como punto de partida las cuestiones que marcan la actualidad de la semana, a través de las noticias y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad.

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La cadena defiende que el nuevo programa de Cristina Pardo no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, en el que se combinará información y entretenimiento.