Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTerremoto GranadaAmancio OrtegaDaniel SanchoCatalunyaBarcelonaTomoko AkaneBarçaCristina Pardo
instagramlinkedin

Miércoles 19 de agosto 2026

Audiencias TV ayer: 'El Chiringuito' marca nuevo récord y confirma su buena acogida en Mediaset, mientras la semifinal de 'Maestros de la Costura' se mantiene en TVE

Salta también lidera su franja, aunque lo hace de nuevo por debajo de los dos dígitos

'El Chiringuito' / 'Maestros de la Costura Celebrity'

'El Chiringuito' / 'Maestros de la Costura Celebrity' / ENERGY / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La semifinal de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' y la entrega de 'Salta' se reparten la noche del miércoles en audiencias. El talent show de TVE se mantiene con un 9,3% y 460.000 espectadores, mientras que 'Salta' se hace con el 9,2% y 532.000 seguidores.

Más tarde, 'El Chiringuito' sigue de celebración y marca nuevo récord en Mediaset al subir una décima más respecto al martes y cosechar un fantástico 5,4% y 190.000 televidentes, siendo además líder entre las cadenas temáticas.

En el access, 'First Dates' registra su mejor resultado del verano y lidera su franja con un 10% y 898.000 fieles. Después, la película 'La fuerza de la naturaleza' se conforma con la tercera posición y registra un 8,2% y 470.000 apoyos.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,9% y 721.000 / 9,8% y 847.000

Maestros de la Costura Celebrity: 9,3% y 460.000

Antena 3

El Hormiguero: 6,8% y 607.000

Salta: 9,2%y 532.000

Telecinco

First Dates: 10% y 898.000

Cine 5 estrellas: La fuerza de la naturaleza: 8,2% y 470.000

Cuatro

First Dates: 4,1% y 334.00p

Viajeros Cuatro: 5,3% y 474.000 / 6% y 396.000

La 2

Cifras y letras: 5,5% y 492.000 / 6,1% y 563.000

laSexta

El Intermedio: 3,6% y 325.000

Asesinas: 4,4% y 330.000

LATE NIGHT

Antena 3

Salta: 11,3% y 273.000

La 1

Maestros de la Costura Celebrity: 6,7% y 122.000

Energy

El Chiringuito: 5,4% y 190.000

laSexta

Asesinas: 4,7% y 300.000 / 5,8% y 172.000 / 6,9% y 128.000

Telecinco

Planeta Calleja: 4,2% y 119.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.130.000

Yas verano: 8,5% y 589.000

Pasapalabra: 15,8% y 1.160.000

La 1

Directo al grano: 10,7% y 828.000

Valle Salvaje: 9,2% y 629.000

La promesa: 10,5% y 700.000

Malas lenguas: 8,9% y 608.000

Aquí la tierra: 10,8% y 811.000

Telecinco

El verano se mueve: 7,3% y 564.000

De lunes a viernes: 8,6% y 579.000

Allá tú: 8,8% y 641.000

Cuatro

Todo es mentira: 6% y 459.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 373.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 416.000

Más Vale Tarde: 4,7% y 325.000

La 2

El cazador: 3% y 247.000

Saber y ganar: 6,1% y 509.000

Grandes Documentales: 4% y 304.000

Malas lenguas: 7,4% y 505.000

El cazador: 1,9% y 36.000

Trivial Pursuit: 3,1% y 238m000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 276.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 761.000

La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.416.000

La 1

La hora de La 1: 19,4% y 331.000

Mañaneros 360: 14,1% y 422.000 / 12,3% y 904.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,8% y 231.000

Vamos a ver: 9,4% y 251.000

El precio justo: 8,1% y 499.000

laSexta

Aruser@s: 8,1% y 540.000

Al rojo vivo: 6,3% y 220.000

Cuatro

El Chiringuito: 2,8% y 45.000

En boca de todos: 8,9% y 267.000

La 2

Curro Jiménez: 3,9% y 131.000

El cazador: 1,6% y 90.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.872.000

Teldiario: 14,7% y 1.239.000

Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 732.000

Noticias Cuatro 1: 9% y 601.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 531.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 15,5% y 1.268.000

Telediario 2: 11,3% y 923.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 554.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 455.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 359.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (11,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (8,1%), Cuatro (5,6%) laSexta (4,9%), La 2 (4,1%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).

*Fe de errores

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo
  2. Atresmedia reorganiza sus platós, con nuevos decorados y mudanza para 'La ruleta Espejo Público', Sonsoles, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde
  3. Alex Tensso, camionero: 'Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo
  4. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  5. Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
  6. Una agente de la Policía Nacional destinada en Catalunya logra un campeonato del mundo de kárate
  7. El Vallès tendrá una estación de alta velocidad
  8. Consumo sanciona con un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por cobrar gastos adicionales a clientes multados por tráfico

'El Chiringuito' marca nuevo récord y confirma su buena acogida en Mediaset, mientras la semifinal de 'Maestros de la Costura' se mantiene en TVE

'El Chiringuito' marca nuevo récord y confirma su buena acogida en Mediaset, mientras la semifinal de 'Maestros de la Costura' se mantiene en TVE

El Santander cierra la compra de Webster por 10.800 millones tras seis meses recabando autorizaciones

El Santander cierra la compra de Webster por 10.800 millones tras seis meses recabando autorizaciones

Nueva incidencia en Rodalies: retrasos de más de 20 minutos en la R2, R2Nord y R2Sud por un fallo técnico en Sants

Nueva incidencia en Rodalies: retrasos de más de 20 minutos en la R2, R2Nord y R2Sud por un fallo técnico en Sants

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Al menos 13 muertos y decenas de heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos 13 muertos y decenas de heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Ramón Vallés (60 años), piloto de avión: "Cuando una persona lleva 20 horas trabajando no puede dar la calidad que daba en la primera hora"

Ramón Vallés (60 años), piloto de avión: "Cuando una persona lleva 20 horas trabajando no puede dar la calidad que daba en la primera hora"

El Ibex 35 abre con un ligero descenso y se sitúa en los 19.834 puntos, tras las amenazas de Trump a Irán

El Ibex 35 abre con un ligero descenso y se sitúa en los 19.834 puntos, tras las amenazas de Trump a Irán

La pensión media de jubilación representa el 65,2% del salario medio en 2026

La pensión media de jubilación representa el 65,2% del salario medio en 2026