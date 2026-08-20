Miércoles 19 de agosto 2026
Audiencias TV ayer: 'El Chiringuito' marca nuevo récord y confirma su buena acogida en Mediaset, mientras la semifinal de 'Maestros de la Costura' se mantiene en TVE
Salta también lidera su franja, aunque lo hace de nuevo por debajo de los dos dígitos
La semifinal de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' y la entrega de 'Salta' se reparten la noche del miércoles en audiencias. El talent show de TVE se mantiene con un 9,3% y 460.000 espectadores, mientras que 'Salta' se hace con el 9,2% y 532.000 seguidores.
Más tarde, 'El Chiringuito' sigue de celebración y marca nuevo récord en Mediaset al subir una décima más respecto al martes y cosechar un fantástico 5,4% y 190.000 televidentes, siendo además líder entre las cadenas temáticas.
En el access, 'First Dates' registra su mejor resultado del verano y lidera su franja con un 10% y 898.000 fieles. Después, la película 'La fuerza de la naturaleza' se conforma con la tercera posición y registra un 8,2% y 470.000 apoyos.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,9% y 721.000 / 9,8% y 847.000
Maestros de la Costura Celebrity: 9,3% y 460.000
Antena 3
El Hormiguero: 6,8% y 607.000
Salta: 9,2%y 532.000
Telecinco
First Dates: 10% y 898.000
Cine 5 estrellas: La fuerza de la naturaleza: 8,2% y 470.000
Cuatro
First Dates: 4,1% y 334.00p
Viajeros Cuatro: 5,3% y 474.000 / 6% y 396.000
La 2
Cifras y letras: 5,5% y 492.000 / 6,1% y 563.000
laSexta
El Intermedio: 3,6% y 325.000
Asesinas: 4,4% y 330.000
LATE NIGHT
Antena 3
Salta: 11,3% y 273.000
La 1
Maestros de la Costura Celebrity: 6,7% y 122.000
Energy
El Chiringuito: 5,4% y 190.000
laSexta
Asesinas: 4,7% y 300.000 / 5,8% y 172.000 / 6,9% y 128.000
Telecinco
Planeta Calleja: 4,2% y 119.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,1% y 1.130.000
Yas verano: 8,5% y 589.000
Pasapalabra: 15,8% y 1.160.000
La 1
Directo al grano: 10,7% y 828.000
Valle Salvaje: 9,2% y 629.000
La promesa: 10,5% y 700.000
Malas lenguas: 8,9% y 608.000
Aquí la tierra: 10,8% y 811.000
Telecinco
El verano se mueve: 7,3% y 564.000
De lunes a viernes: 8,6% y 579.000
Allá tú: 8,8% y 641.000
Cuatro
Todo es mentira: 6% y 459.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 373.000
laSexta
Zapeando: 5,2% y 416.000
Más Vale Tarde: 4,7% y 325.000
La 2
El cazador: 3% y 247.000
Saber y ganar: 6,1% y 509.000
Grandes Documentales: 4% y 304.000
Malas lenguas: 7,4% y 505.000
El cazador: 1,9% y 36.000
Trivial Pursuit: 3,1% y 238m000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,4% y 276.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 761.000
La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.416.000
La 1
La hora de La 1: 19,4% y 331.000
Mañaneros 360: 14,1% y 422.000 / 12,3% y 904.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,8% y 231.000
Vamos a ver: 9,4% y 251.000
El precio justo: 8,1% y 499.000
laSexta
Aruser@s: 8,1% y 540.000
Al rojo vivo: 6,3% y 220.000
Cuatro
El Chiringuito: 2,8% y 45.000
En boca de todos: 8,9% y 267.000
La 2
Curro Jiménez: 3,9% y 131.000
El cazador: 1,6% y 90.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.872.000
Teldiario: 14,7% y 1.239.000
Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 732.000
Noticias Cuatro 1: 9% y 601.000
laSexta Noticias 14H: 7,1% y 531.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 15,5% y 1.268.000
Telediario 2: 11,3% y 923.000
Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 554.000
laSexta Noticias 20H: 6,4% y 455.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 359.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (11,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (8,1%), Cuatro (5,6%) laSexta (4,9%), La 2 (4,1%).
Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).
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