Audiencias TV ayer: 'El Chiringuito' marca nuevo récord y confirma su buena acogida en Mediaset, mientras la semifinal de 'Maestros de la Costura' se mantiene en TVE

La semifinal de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' y la entrega de 'Salta' se reparten la noche del miércoles en audiencias. El talent show de TVE se mantiene con un 9,3% y 460.000 espectadores, mientras que 'Salta' se hace con el 9,2% y 532.000 seguidores.

Más tarde, 'El Chiringuito' sigue de celebración y marca nuevo récord en Mediaset al subir una décima más respecto al martes y cosechar un fantástico 5,4% y 190.000 televidentes, siendo además líder entre las cadenas temáticas.

En el access, 'First Dates' registra su mejor resultado del verano y lidera su franja con un 10% y 898.000 fieles. Después, la película 'La fuerza de la naturaleza' se conforma con la tercera posición y registra un 8,2% y 470.000 apoyos.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,9% y 721.000 / 9,8% y 847.000

Maestros de la Costura Celebrity: 9,3% y 460.000

Antena 3

El Hormiguero: 6,8% y 607.000

Salta: 9,2%y 532.000

Telecinco

First Dates: 10% y 898.000

Cine 5 estrellas: La fuerza de la naturaleza: 8,2% y 470.000

Cuatro

First Dates: 4,1% y 334.00p

Viajeros Cuatro: 5,3% y 474.000 / 6% y 396.000

La 2

Cifras y letras: 5,5% y 492.000 / 6,1% y 563.000

laSexta

El Intermedio: 3,6% y 325.000

Asesinas: 4,4% y 330.000

LATE NIGHT

Antena 3

Salta: 11,3% y 273.000

La 1

Maestros de la Costura Celebrity: 6,7% y 122.000

Energy

El Chiringuito: 5,4% y 190.000

laSexta

Asesinas: 4,7% y 300.000 / 5,8% y 172.000 / 6,9% y 128.000

Telecinco

Planeta Calleja: 4,2% y 119.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,1% y 1.130.000

Yas verano: 8,5% y 589.000

Pasapalabra: 15,8% y 1.160.000

La 1

Directo al grano: 10,7% y 828.000

Valle Salvaje: 9,2% y 629.000

La promesa: 10,5% y 700.000

Malas lenguas: 8,9% y 608.000

Aquí la tierra: 10,8% y 811.000

Telecinco

El verano se mueve: 7,3% y 564.000

De lunes a viernes: 8,6% y 579.000

Allá tú: 8,8% y 641.000

Cuatro

Todo es mentira: 6% y 459.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 373.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 416.000

Más Vale Tarde: 4,7% y 325.000

La 2

El cazador: 3% y 247.000

Saber y ganar: 6,1% y 509.000

Grandes Documentales: 4% y 304.000

Malas lenguas: 7,4% y 505.000

El cazador: 1,9% y 36.000

Trivial Pursuit: 3,1% y 238m000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 276.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 761.000

La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.416.000

La 1

La hora de La 1: 19,4% y 331.000

Mañaneros 360: 14,1% y 422.000 / 12,3% y 904.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,8% y 231.000

Vamos a ver: 9,4% y 251.000

El precio justo: 8,1% y 499.000

laSexta

Aruser@s: 8,1% y 540.000

Al rojo vivo: 6,3% y 220.000

Cuatro

El Chiringuito: 2,8% y 45.000

En boca de todos: 8,9% y 267.000

La 2

Curro Jiménez: 3,9% y 131.000

El cazador: 1,6% y 90.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.872.000

Teldiario: 14,7% y 1.239.000

Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 732.000

Noticias Cuatro 1: 9% y 601.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 531.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 15,5% y 1.268.000

Telediario 2: 11,3% y 923.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 554.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 455.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 359.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (11,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (8,1%), Cuatro (5,6%) laSexta (4,9%), La 2 (4,1%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).