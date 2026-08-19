Terelu Campos explota en directo contra la redacción de 'De lunes a viernes' tras ser acusada de "cambiar de bando" respecto a Belén Esteban

Tensión máxima en el plató de 'De lunes a viernes'. Durante la emisión de este martes, Terelu Campos cargó tajantemente contra el equipo de redacción del magacín a raíz de un vídeo recopilatorio que ponía en entredicho su coherencia tras las recientes declaraciones de Julia Janeiro contra Belén Esteban.

El origen del conflicto se remonta al apoyo que tanto Terelu como Rosa Benito brindaron a 'Juls' Janeiro frente a la ex ganadora de GH VIP 3, a quien la joven calificó de "meme televisivo". Ante las críticas vertidas por Lydia Lozano por este giro de postura respecto al pasado, la dirección del programa decidió dar paso a una pieza de hemeroteca con imágenes de 'Sálvame' y 'La Noria'.

"En la guerra Belén-Campanario, ellas estaban en el bando de 'La Esteban'... Un cambio de bando que solo Rosa y Terelu pueden explicarnos", aseguraba categóricamente la voz en off del vídeo.

La indignación de Terelu y Rosa Benito

La reacción de la hija de María Teresa Campos fue inmediata al volver al directo, visiblemente molesta con sus propios compañeros de producción: "Me vais a perdonar, compañeros. A mí, el texto del vídeo también me parece alucinante. ¿Un cambio de bando? Vosotros asumís y dais por hecho que lo que dice Lydia es palabra de Dios", espetó Terelu.

Rosa Benito tampoco ocultó su estupor ante la selección del material: "¡Estamos viendo vídeos de 2011!", recriminó. La tensión alcanzó tal nivel que la copresentadora Beatriz Archidona tuvo que mediar de urgencia para calmar las aguas y matizar que el programa no pretendía dar esa lectura.

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A pesar de los intentos del formato por contrastar sus opiniones actuales con las de hace más de una década, Terelu se mantuvo firme en su postura respecto a Belén Esteban y Lydia Lozano, asegurando estar "muy tranquila" y manteniendo las mismas ideas que "hace 25 años".