Mourinho analiza su rol en la renovación de Vincius, el fichaje de Rodri y los fracasos recientes del Real Madrid: "Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos"

Después de anunciarse a bombo y platillo, anoche pudimos ver la primera parte de José Mourinho en 'El Chiringuito'. El técnico portugués se ha sincerado, repasando los nombres propios de la actualidad madridista, desde la gestión del vestuario y el compromiso de Kylian Mbappé, hasta los detalles de la renovación de Vinícius y el intento de fichaje de Rodri Hernández.

Un Mourinho "más controlado" y volcado en Valdebebas

Disimulando un golpe en el ojo producido por un balonazo fortuito de un canterano ("Ha sido el pobre Lacosta, un niño del Castilla"), el portugués arrancó analizando su propia evolución personal: "Tengo el mismo ADN, pero mucha más madurez. Menos emocional y más controlado. Cuanto más experiencia tienes, más calidad tienes".

En cuanto a su vida cotidiana, Mourinho confesó que pasa prácticamente todo el día en la ciudad deportiva. Con sus hijos ya mayores en Londres, el luso asegura estar totalmente enfocado en el trabajo diario: "Cuando mi mujer y mis hijos no están en Madrid, yo estoy siempre en Valdebebas".

Vestuario, sentido común y el "efecto Mbappé"

Mourinho elogió la predisposición de sus futbolistas, asegurando que hasta la fecha no ha necesitado mostrar su perfil más agresivo.

Pide llegar una hora antes, pasar por el gimnasio y cuidar la nutrición. "Hasta ahora no he sido el líder agresivo porque ellos me han protegido; su trabajo ha sido impecable".

Tras una campaña pasada convulsa donde "Xabi Alonso y Arbeloa pagaron los platos rotos" en una responsabilidad que el técnico considera "multifactorial", Mourinho deshizo en elogios a Kylian Mbappé: "Es increíble, de un nivel estratosférico. Un tío que podía venir el 14 de agosto y viene el 12, ya me dice algo. Entrena con un compromiso total".

Destacó los números "increíbles" tanto del galo como de Jude Bellingham, recordando que la clave será integrar su talento dentro de una dinámica colectiva sólida.

Respaldó a Vinícius y mandó un mensaje claro a Rodri

El técnico reveló el consejo personal que le dio al brasileño para asegurar su continuidad: "Le dije: 'Vini, ¿a dónde quieres ir? Si te vas del Madrid vas a saber lo que es realmente el Real Madrid'...".

También prometió luchar por él dentro y fuera del campo, aunque dejó un apunte sobre sus celebraciones: "Una cosa es celebrar con los tuyos y otra delante de la afición adversaria; ahí hay que encontrar el equilibrio".

Cuestionado sobre el mediocentro del Manchester City, Mourinho confirmó que el club hizo una gran oferta, pero cerró la puerta de forma tajante: "Rodri ha tenido dudas y eso me ha creado dudas a mí. El Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensen dos veces si venir. Le deseo lo mejor, pero para mí el mercado está cerrado; me gusta la plantilla que tengo".

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Además, sobre los fracasos de las últimas temporadas, Mourinho no se achantó para señalar directamente al club: "Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos. Yo digo siempre que ganar o perder es multifactorial y yo no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos. Mucha gente ha fallado en el pasado, no solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro (en el club) que también ha fallado".