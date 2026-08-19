'La promesa', avance del capítulo del 20 de agosto: Curro recibe una carta de la Casa Real que le cambiará la vida

La lectura de la misiva real confirma la ratificación oficial del condado de Linaja a favor de Curro, pero la carta contiene además un anuncio completamente inesperado que promete dar un vuelco definitivo a la vida del joven. Aprovechando la ausencia de Ciro, Manuel y Julieta coordinan los preparativos de su escapada secreta, simulando que viajarán a destinos geográficos opuestos para evitar levantar cualquier sospecha entre los habitantes del palacio.

En el área del servicio, la presión continua sobre Simona y Candela parece llegar a su fin cuando el equipo de cocina recibe la noticia de que finalmente no serán despedidas, experimentando un enorme alivio frente al yugo de Julio. En el terreno personal, María intenta desesperadamente explicarse ante Carlo para salvar su relación, pero el joven se muestra completamente inflexible y se niega a escuchar sus argumentos.

Noticias relacionadas

Paralelamente, las disculpas e intentos de mediación de Martina y Adriano chocan frontalmente contra la frialdad de Jacobo, quien se niega a perdonar el engaño del que ha sido víctima. Mientras tanto, la desesperación se apodera de Petra, quien termina derrumbándose entre lágrimas ante Pía al confesar que orquestó la salida de su hermana Tomasa hacia la casa de los Buenaventura, dejando entrever que el verdadero secreto que oculta es aún más escalofriante.