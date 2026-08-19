Capítulo 888
'La promesa', avance del capítulo del 20 de agosto: Curro recibe una carta de la Casa Real que le cambiará la vida
Aprovechando la ausencia de Ciro, Manuel y Julieta coordinan los preparativos de su escapada secreta, simulando que viajarán a destinos geográficos opuestos
La lectura de la misiva real confirma la ratificación oficial del condado de Linaja a favor de Curro, pero la carta contiene además un anuncio completamente inesperado que promete dar un vuelco definitivo a la vida del joven. Aprovechando la ausencia de Ciro, Manuel y Julieta coordinan los preparativos de su escapada secreta, simulando que viajarán a destinos geográficos opuestos para evitar levantar cualquier sospecha entre los habitantes del palacio.
En el área del servicio, la presión continua sobre Simona y Candela parece llegar a su fin cuando el equipo de cocina recibe la noticia de que finalmente no serán despedidas, experimentando un enorme alivio frente al yugo de Julio. En el terreno personal, María intenta desesperadamente explicarse ante Carlo para salvar su relación, pero el joven se muestra completamente inflexible y se niega a escuchar sus argumentos.
Paralelamente, las disculpas e intentos de mediación de Martina y Adriano chocan frontalmente contra la frialdad de Jacobo, quien se niega a perdonar el engaño del que ha sido víctima. Mientras tanto, la desesperación se apodera de Petra, quien termina derrumbándose entre lágrimas ante Pía al confesar que orquestó la salida de su hermana Tomasa hacia la casa de los Buenaventura, dejando entrever que el verdadero secreto que oculta es aún más escalofriante.
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Àngel Llàcer (52 años), sobre su decisión de abandonar la carrera: 'Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve