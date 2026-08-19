Nueva temporada
'El Intermedio' convierte a Wyoming y su equipo en 'Cazafasmas' para frenar a Abascal, Milei, Netanyahu y Trump
El Gran Wyoming y su equipo calientan motores para su nueva temporada en laSexta parodiando el clásico cinematográfico para combatir a la ola de líderes de la extrema derecha internacional.
'El Intermedio' ya prepara su regreso a laSexta para el nuevo curso televisivo y lo hace manteniéndose fiel a su sello de sátira política. El programa producido por Globomedia ha lanzado su primer vídeo promocional, donde El Gran Wyoming y sus colaboradores se enfundan los icónicos monos y mochilas de fotones de la película 'Cazafantasmas'.
El avance juega con la actualidad política internacional y el auge de la extrema derecha para marcar la hoja de ruta de la que será su nueva entrega en la noche del canal de Atresmedia. "Si te asusta lo que viene... llámalos a ellos", advierte la voz en off del vídeo justo antes de dar paso al equipo del programa en plena acción.
Los "espectros" de la política internacional
En la promo, las amenazas sobrenaturales a las que se enfrenta el equipo no son los espectros de la comedia de los 80, sino rostros de la política real representados como apariciones ectoplasmáticas. El vídeo muestra imágenes de figuras como Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni o Santiago Abascal infundiendo temor.
Acto seguido, Wyoming y sus colaboradores irrumpen en escena equipados para capturar y neutralizar a estos líderes a base de humor y ácida crítica periodística.
Con esta parodia cinéfila, laSexta deja claro que 'El Intermedio' mantendrá su trinchera habitual en el access prime time, utilizando la ironía para analizar el panorama político que se avecina tras el parón estival.
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