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Martes 18 de agosto 2026

Audiencias TV ayer: 'En tierra lejana' lidera, 'Dog House' se mantiene y 'El Chiringuito' crece con Mourinho

La reposición de 'El Chiringuito' en las mañanas de Cuatro elevan la franja hasta un 4% y mejoran a 'Alerta Cobra'

'En tierra lejana' / 'Dog house' / 'El Chiringuito'

'En tierra lejana' / 'Dog house' / 'El Chiringuito' / ANTENA 3 / LA 1 / ENERGY

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Redacción Yotele

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Madrid
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Noche de dominio turco la de ayer martes en televisión. 'En tierra lejana' lidera con su capítulo de estreno en Antena 3 y reúne al 12,5% y 849.000 de la audiencia.

Por su parte, 'Dog House' se mantiene y se consolida en la segunda plaza del prime time. El programa de Chenoa logra retener al 10,3% y 640.000 del público.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, el cine de Telecinco pincha con 'Pisándonos los tacones', que se conforma con un 6,3% y 405.000; mientras que el de laSexta, que optó por la película 'El pacificador', supera a su competidor con un 5,9% y 349.000 espectadores. En Cuatro, 'Código 10' se queda con el 5,7% y 310.000 seguidores en su nueva entrega.

Más tarde, 'El Chiringuito' crece en Energy gracias a la entrevista de Mourinho con Josep Pedrerol. El programa deportivo se coron con un 5,3%, siendo líder absoluto entre los canales temáticos. Además, las reposiciones del programa de Pedrerol y compañía en las mañanas de Cuatro consiguen el respaldo del público, duplicando los datos de 'Alerta Cobra' al elevarse hasta un 4% de share.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 8,8% y 749.000

En tierra lejana: 12,5% y 849.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,7% y 734.000 / 10,7% y 907.000

Dog House: 10,3% y 640.000

Telecinco

First Dates: 9,4% y 797.000

Cine 5 estrellas: Pisándonos los tacones: 6,3% y 405.000

Cuatro

First Dates: 4,2% y 322.000

Viajeros Cuatro: 5,6% y 476.000

Código 10: 5,7% y 310.000

laSexta

El Intermedio: 3,6% y 304.000

El Taquillazo: El pacificador: 5,9% y 349.000

La 2

Cifras y letras: 6,2% y 511.000 / 6,9% y 585.000

Versión española: 3,4% y 261.000

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 8,4% y 199.000

Antena 3

En tierra lejana: 8% y 241.000

Cuatro

En el punto de mira: 7,3% y 159.000

Energy

El Chiringuito: 5,3% y 189.000

laSexta

Cine: La torre del reloj: 5,1% y 112.000

Telecinco

El camino de la verdad: 4,8% y 139.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,9% y 1.145.000

Yas verano: 9,3% y 642.000

Pasapalabra: 18,3% y 1.250.000

La 1

Directo al grano: 11,3% y 897.000

Valle Salvaje: 10% y 700.000

La promesa: 12% y 787.000

Malas lenguas: 10,4% y 661.000

Aquí la tierra: 12,1% y 833.000

Telecinco

El verano se mueve: 7% y 554.000

De lunes a viernes: 7,6% y 507.000

Allá tú: 8,7% y 584.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,9% y 543.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 391.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 469.000

Más vale tarde: 6% y 414.000

La 2

El cazador: 2,2% y 183.000

Saber y ganar: 5,5% y 473.000

Grandes Documentales: 3,8% y 300.000

Malas lenguas: 7,2% y 491.000

El cazador: 2,2% y 141.000

Trivial Pursuit: 3,6% y 270.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 262.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 784.000

La ruleta de la suerte: 20,7% y 1.444.000

La 1

La hora de La 1: 17,8% y 302.000

Mañaneros 360: 14,6% y 432.000 / 11,7% y 876.000

Telecinco

La mirada crítica: 12% y 215.000

Vamos a ver: 10,5% y 290.000

El precio justo: 8,4% y 533.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8% y 148.000

Al rojo vivo: 6,1% y 212.000

Cuatro

El Chiringuito: 4% y 65.000

En boca de todos: 9,2% y 273.000

La 2

Curro Jiménez: 4% y 137.000

El cazador: 1,7% y 91.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 1.912.000

Telediario 1: 14,9% y 1.247.000

Informativos Telecinco 15H: 8,1% y 686.000

laSexta Noticias 14H: 8% y 611.000

Noticias Cuatro 1: 8,3% y 549.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,2% y 1.407.000

Telediario 2: 13,4% y 1.027.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 586.000

laSexta Noticias 20H: 7,2% y 475.000

Noticias Cuatro 2: 5,2% y 337.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,9%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,6%), La 2 (4,1%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).

TEMAS

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