Martes 18 de agosto 2026
Audiencias TV ayer: 'En tierra lejana' lidera, 'Dog House' se mantiene y 'El Chiringuito' crece con Mourinho
La reposición de 'El Chiringuito' en las mañanas de Cuatro elevan la franja hasta un 4% y mejoran a 'Alerta Cobra'
Noche de dominio turco la de ayer martes en televisión. 'En tierra lejana' lidera con su capítulo de estreno en Antena 3 y reúne al 12,5% y 849.000 de la audiencia.
Por su parte, 'Dog House' se mantiene y se consolida en la segunda plaza del prime time. El programa de Chenoa logra retener al 10,3% y 640.000 del público.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, el cine de Telecinco pincha con 'Pisándonos los tacones', que se conforma con un 6,3% y 405.000; mientras que el de laSexta, que optó por la película 'El pacificador', supera a su competidor con un 5,9% y 349.000 espectadores. En Cuatro, 'Código 10' se queda con el 5,7% y 310.000 seguidores en su nueva entrega.
Más tarde, 'El Chiringuito' crece en Energy gracias a la entrevista de Mourinho con Josep Pedrerol. El programa deportivo se coron con un 5,3%, siendo líder absoluto entre los canales temáticos. Además, las reposiciones del programa de Pedrerol y compañía en las mañanas de Cuatro consiguen el respaldo del público, duplicando los datos de 'Alerta Cobra' al elevarse hasta un 4% de share.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 8,8% y 749.000
En tierra lejana: 12,5% y 849.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,7% y 734.000 / 10,7% y 907.000
Dog House: 10,3% y 640.000
Telecinco
First Dates: 9,4% y 797.000
Cine 5 estrellas: Pisándonos los tacones: 6,3% y 405.000
Cuatro
First Dates: 4,2% y 322.000
Viajeros Cuatro: 5,6% y 476.000
Código 10: 5,7% y 310.000
laSexta
El Intermedio: 3,6% y 304.000
El Taquillazo: El pacificador: 5,9% y 349.000
La 2
Cifras y letras: 6,2% y 511.000 / 6,9% y 585.000
Versión española: 3,4% y 261.000
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 8,4% y 199.000
Antena 3
En tierra lejana: 8% y 241.000
Cuatro
En el punto de mira: 7,3% y 159.000
Energy
El Chiringuito: 5,3% y 189.000
laSexta
Cine: La torre del reloj: 5,1% y 112.000
Telecinco
El camino de la verdad: 4,8% y 139.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,9% y 1.145.000
Yas verano: 9,3% y 642.000
Pasapalabra: 18,3% y 1.250.000
La 1
Directo al grano: 11,3% y 897.000
Valle Salvaje: 10% y 700.000
La promesa: 12% y 787.000
Malas lenguas: 10,4% y 661.000
Aquí la tierra: 12,1% y 833.000
Telecinco
El verano se mueve: 7% y 554.000
De lunes a viernes: 7,6% y 507.000
Allá tú: 8,7% y 584.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,9% y 543.000
Lo sabe, no lo sabe: 6% y 391.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 469.000
Más vale tarde: 6% y 414.000
La 2
El cazador: 2,2% y 183.000
Saber y ganar: 5,5% y 473.000
Grandes Documentales: 3,8% y 300.000
Malas lenguas: 7,2% y 491.000
El cazador: 2,2% y 141.000
Trivial Pursuit: 3,6% y 270.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,9% y 262.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 784.000
La ruleta de la suerte: 20,7% y 1.444.000
La 1
La hora de La 1: 17,8% y 302.000
Mañaneros 360: 14,6% y 432.000 / 11,7% y 876.000
Telecinco
La mirada crítica: 12% y 215.000
Vamos a ver: 10,5% y 290.000
El precio justo: 8,4% y 533.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8% y 148.000
Al rojo vivo: 6,1% y 212.000
Cuatro
El Chiringuito: 4% y 65.000
En boca de todos: 9,2% y 273.000
La 2
Curro Jiménez: 4% y 137.000
El cazador: 1,7% y 91.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 1.912.000
Telediario 1: 14,9% y 1.247.000
Informativos Telecinco 15H: 8,1% y 686.000
laSexta Noticias 14H: 8% y 611.000
Noticias Cuatro 1: 8,3% y 549.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,2% y 1.407.000
Telediario 2: 13,4% y 1.027.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 586.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 475.000
Noticias Cuatro 2: 5,2% y 337.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,9%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,6%), La 2 (4,1%).
Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,7%).
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