'Valle Salvaje', avance del capítulo del 19 de agosto: Una confesión sobre los bebés robados sacude el valle

Las alarmas vuelven a encenderse en la nobleza por culpa de los asuntos del corazón. Braulio acude a don Hernando con información comprometedora que confirma los peores temores del marqués: Manuela y Alejo se están acercando demasiado. Dispuesto a evitar a toda costa que se repita la trágica experiencia vivida en el pasado con Leonardo, el marqués decide tomar cartas en el asunto con medidas drásticas e inmediatas.

Mientras la alta sociedad intenta contener el escándalo, la verdadera tormenta se desencadena en el entorno del servicio. Luisa y Bárbara continuaban buscando respuestas sobre el origen de los misterios que las persiguen, sin imaginar que la clave del enigma estaba más cerca de lo que pensaban.

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Inesperadamente, Petra se presenta ante ellas rota por la culpa para ofrecer una confesión que lo cambiará todo. Este decisivo movimiento abre la puerta para que, por fin, salga a la luz la aterradora verdad oculta tras el robo de los bebés, un secreto celosamente guardado que amenaza con destruir la vida de varias familias en el Valle.