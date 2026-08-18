Capítulo 468
'Valle Salvaje', avance del capítulo del 19 de agosto: Una confesión sobre los bebés robados sacude el valle
Petra irrumpe ante Luisa y Bárbara dispuesta a revelar el secreto que podría cambiar la vida de todos en el Valle
Las alarmas vuelven a encenderse en la nobleza por culpa de los asuntos del corazón. Braulio acude a don Hernando con información comprometedora que confirma los peores temores del marqués: Manuela y Alejo se están acercando demasiado. Dispuesto a evitar a toda costa que se repita la trágica experiencia vivida en el pasado con Leonardo, el marqués decide tomar cartas en el asunto con medidas drásticas e inmediatas.
Mientras la alta sociedad intenta contener el escándalo, la verdadera tormenta se desencadena en el entorno del servicio. Luisa y Bárbara continuaban buscando respuestas sobre el origen de los misterios que las persiguen, sin imaginar que la clave del enigma estaba más cerca de lo que pensaban.
Inesperadamente, Petra se presenta ante ellas rota por la culpa para ofrecer una confesión que lo cambiará todo. Este decisivo movimiento abre la puerta para que, por fin, salga a la luz la aterradora verdad oculta tras el robo de los bebés, un secreto celosamente guardado que amenaza con destruir la vida de varias familias en el Valle.
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