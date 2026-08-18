Caoítulo 467
'Valle Salvaje', avance del capítulo del 18 de agosto: Victoria acorralada y una confidencia clave para Rafael
Dámaso irrumpe junto a Juan el de los obradores en la casa pequeña mientras Bárbara y Luisa deciden romper su silencio
Las tensiones en el palacio de 'Valle Salvaje' alcanzan su punto máximo con la intervención de don Hernando. Preocupado por las nefastas consecuencias que puede traer una decisión precipitada, Hernando se presenta formalmente ante el duque para hacerle recapacitar de manera contundente sobre la cesión del título, intentando frenar un movimiento político y familiar que considera desastroso.
En otro rincón de la propiedad, la desesperación obliga a tomar medidas extremas. Bárbara y Luisa, agobiadas por el cerco que se estrecha sobre ellas, deciden romper el silencio y buscar un aliado firme. Ambas se reúnen en secreto con Rafael para contarle toda la verdad, confiando en que su apoyo sea suficiente para frenar la espiral de manipulaciones que amenaza a la casa.
Sin embargo, el peligro real se traslada a la casa pequeña. La situación se vuelve insostenible cuando Dámaso irrrumpe de forma implacable acompañado por Juan el de los obradores. Con esta alianza inesperada, el villano logra poner a Victoria entre la espada y la pared, acorralándola en una encerrona que podría arruinar definitivamente sus planes.
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