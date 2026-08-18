Nuevos proyectos
RTVE homenajeará a Federico García Lorca en el 90º aniversario de su asesinato con una batería de proyectos
La corporación pública promociona 'Lorca, las horas perdidas', un documental en formato 'true crime' para La 1, e impulsa dos largometrajes que llegarán a los cines y al Festival de San Sebastián
Este martes, 18 de agosto, se conmemoran 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca en el barranco de Víznar tras el estallido de la Guerra Civil. Con motivo de esta efeméride, RTVE ha mostrado los primeros avances de la ambiciosa oferta audiovisual que prepara para rendir homenaje al célebre poeta y dramaturgo granadino.
El pilar central de esta programación especial será 'Lorca, las horas perdidas', un documental en clave de true crime destinado al prime time de La 1 del que la cadena ya ha publicado sus primeras imágenes. La producción, que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual moderno, acaba de concluir su rodaje. En ella, el actor Ángel Ruiz vuelve a encarnar al escritor tras su aclamada interpretación en la serie 'El Ministerio del Tiempo'. A través de recreaciones, archivos inéditos y testimonios de destacados investigadores, la obra reconstruye las horas previas a su detención y analiza las incógnitas que aún rodean su ejecución.
Dos producciones cinematográficas en camino
La figura del autor de Bodas de sangre también tendrá un destacado recorrido en la gran pantalla con el respaldo de la radiotelevisión pública. Por un lado, 'La voz quebrada', un documental dirigido por Manuel Menchón que se presentará en septiembre dentro de las Galas RTVE del Festival de San Sebastián. La cinta indaga en los archivos y recuerdos secretos de Juan Ramírez de Lucas, considerado el último gran amor del poeta. Protagonizada por Álvaro Morte como Lorca, junto a un reparto con nombres como Verónica Sánchez, Pedro Casablanc, María Galiana y Alberto San Juan, llegará a los cines el 16 de octubre.
Por otra parte, 'Lorca', ficción dirigida por Fernando Franco cuyo rodaje transcurre entre Granada, Madrid y Soria. La película repasa las semanas finales del poeta, desde su salida de la capital hasta su muerte. Con Nacho Sánchez al frente del elenco, su estreno en salas está previsto para 2027.
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