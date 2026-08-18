'La promesa', avance del capítulo del 19 de agosto: Máximo se resigna ante Ángela y hace maletas

Máximo acata los deseos de Ángela y confirma su marcha definitiva del palacio, una decisión que desata la furia de Leocadia, quien no duda en recriminarle duramente su cobardía y su falta de compromiso como padre. Entre tanto, Martina demuestra su astucia al fingir ante Ciro que Julieta padece un severo malestar físico, logrando con este engaño que el joven emprenda su viaje en solitario y deje libre a la muchacha.

En la servidumbre, la tiranía ejercida por Julio sobre las cocineras continúa endureciéndose sin tregua, mientras Samuel presiona a María para que aclare de una vez por todas los malentendidos del beso con Carlo y evite la ruptura definitiva. Por otro lado, Pía decide interrogar directamente a Tomasa para averiguar qué clase de presión está ejerciendo sobre Petra, pero la mujer se niega rotundamente a revelar sus motivos.

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En los salones nobles, Leocadia y Lorenzo intentan averiguar las razones del evidente distanciamiento entre Jacobo, Martina y Adriano, pero el despechado prometido prefiere mantener el silencio y no revelar la traición. La jornada concluye con un acontecimiento inesperado cuando Cristóbal interrumpe de forma brusca una reunión de los señores para entregar a Curro una trascendental carta enviada directamente por la Casa Real.