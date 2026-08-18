Exclusiva YOTELE
Novedades de La Séptima: Rocío Delgado presentará las tardes y habrá un único gran plató sobre el que orbitarán todos los programas
La nueva cadena de televisión trabaja a pleno rendimiento de cara a su lanzamiento el próximo 5 de noviembre.
El lanzamiento de La Séptima el próximo 5 de noviembre se va a convertir en uno de los acontecimientos mas esperados de la temporada. La nueva cadena de televisión de ámbito nacional lleva semanas abonando el terreno de cara a su aterrizaje, con algunas píldoras en sus redes sociales y el anuncio de los presentadores que estarán al frente de sus primeros programas.
Sin embargo, todavía falta información por conocer del nuevo proyecto impulsado por José Miguel Contreras, uno de los padres de laSexta y de la productora Globomedia junto a Emilio Aragón.
La cadena hace con el objetivo de captar la atención de la audiencia, en un momento de extrema polarización y cuando la televisión compite de manera frontal con los medios digitales y las redes sociales.
La Séptima pretende convertirse en un medio de comunicación transversal. Un canal de televisión con gran presencia en el ámbito digital y abierto a todos los públicos que busquen información, pero también entretenimiento.
Dicen sus arquitectos que presentan un proyecto con coherencia a nivel empresarial, en un momento complejo a nivel publicitario y prometen aportar novedades, tanto a nivel estético como narrativo, con una forma distinta de contar todo lo que está pasando.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la nueva cadena tendrá un único plató, desde el que se realizarán en directo todos los programas, que estará situado en San Sebastián de los Reyes. Vendrá a ser una gran ventana al mundo, un espacio abierto y con elementos móviles y adaptables para los diferentes programas.
La actualidad será la columna vertebral de La Séptima, con un gran espacio matinal con la política como gran protagonista, que estará presentado por Javier Ruiz, que también ejerce como director de la cadena. El periodista tratará de trasladar el éxito que ha cosechado en TVE con 'Mañaneros 360'.
En la franja vespertina, los contenidos comenzarán a abrirse al entretenimiento, sin dejar nunca de lado todo lo que está pasando en España y en el mundo. Rocío Delgado presentará el principal programa de las tardes, según ha conocido en exclusiva YOTELE.
Y en el fin de semana será tiempo para el esparcimiento, con varios espacios que estarán llenos de diversión y reivindicación. Uno de ellos será 'Fuera de control', estará presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez en la franja de tarde. Se espera que al menos haya otro formato de entretenimiento para emitirse los sábados y los domingos.
En los próximos días, seguiremos conociendo nuevos detalles de La Séptima según se vayan cerrando, de cara a su presentación oficial ante los medios de comunicación, que tendrá lugar a principios de septiembre.
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