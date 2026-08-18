Programa 6
'El Grand Prix' define sus semifinalistas en una noche de infarto entre los pueblos de Muros y Blanca
El municipio murciano logra la victoria en la última entrega clasificatoria, pero se queda fuera de la lucha por el título, que arranca este próximo lunes con cuatro pueblos clasificados.
'El Grand Prix del Verano' vivió este lunes su momento decisivo en La 1 de RTVE. La sexta entrega del programa cerró de forma definitiva la ronda clasificatoria de la temporada con un duelo lleno de tensión entre Muros (Galicia) y Blanca (Región de Murcia). La cita, que volvió a liderar las audiencias en su franja horaria, certificó el nombre de los cuatro municipios que pelearán por el título en las semifinales.
La velada arrancó con un ajustado empate a tres puntos en la prueba de Los Ki-Monos, presagiando la máxima igualdad entre ambas localidades. Con el apoyo de Mario Vaquerizo y la periodista Lourdes Maldonado como padrinos, los concursantes se enfrentaron a clásicos del formato como los Troncos locos, la Misión Zanahoria y los Pingüinos matemáticos, donde los nervios pasaron factura a los famosos en la prueba de cálculo mental.
El desenlace volvió a depender del icónico Diccionario. Blanca logró defender su ventaja y proclamarse vencedora de la noche tras alcanzar 26 puntos frente a los 22 de Muros. Sin embargo, la victoria resultó agridulce: la puntuación acumulada no fue suficiente para que el municipio murciano lograra el pase a la siguiente fase.
Cuadro de semifinales confirmado
De los doce pueblos que iniciaron la competición, solo cuatro mantienen intacto el sueño de alzarse con el trofeo:
Pradejón vs. Polinyá
Altura vs. Quintanar del Rey
La 1 de RTVE emitirá la primera semifinal el próximo lunes, 24 de agosto, donde se conocerá al primer gran finalista de la edición.
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