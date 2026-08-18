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Lunes 17 de agosto 2026

Audiencias TV ayer: 'El Chiringuito' comienza con fuerza en Mediaset y 'El Grand Prix' lidera la noche

'En tierra lejana' es segunda opción y 'First Dates' no llega al doble dígito en su nueva entrega

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' / Ramón García en 'El Grand prix'

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' / Ramón García en 'El Grand prix' / ENERGY / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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'El Chiringuito' estrenó anoche nueva etapa en Mediaset, concretamente en Energy. Y lo hizo con fuerza al cosechar en su primer programa en su nueva casa un fuerte 5% y 188.000 espectadores, mejorando la franja del canal de Mediaset.

Por su parte, Ramón García sigue liderando con 'El Grand Prix' la noche de los lunes. La nueva entrega del programa del niño y el abuelo se salda con un 13,8% y 1.061.000 seguidores.

En Antena 3, 'En tierra lejana' mantiene a sus fieles, pero ve cómo se escapa su principal competidor en La 1. El capítulo de la novela de anoche se hizo con el 12,3% y 836.000 televidentes.

Pero le fue la noche a Telecinco, que volvió a apostar por alagar 'First Dates' hasta la medianoche y relegar 'Romi' al late night. Sin embargo, la medida no surtió efecto y el programa de Carlos Sobera tiene que conformarse con un escueto 8,9% y 745.000 fieles.

PRIME TIME

La 1

El Grand Prix: 10% y 934.000 / 13,8% y 1.061.000

Antena 3

El Hormiguero: 8,8% y 819.000

En tierra lejana: 12,3% y 836.000

Telecinco

First Dates: 8,9% y 657.000

laSexta

El Intermedio: 3,6% y 336.000

El Taquillazo: La tribu: 5,7% y 415.000

La 2

Cifras y letras: 5,6% y 504.000 / 5,1% y 488.000

Cine Clásico: Ayer, hoy y mañana: 3,1% y 246.000

Cuatro

First Dates: 3,7% y 309.000

Viajeros Cuatro: 5,7% y 524.000 / 5,4% y 497.000

Punto nemo: 2,9% y 206.000

LATE NIGHT

La 1

El Grand Prix: 8,6% y 225.000

Antena 3

En tierra lejana: 7,7% y 233.000

laSexta

Cine: Fuera de carte: 7% y 196.000

Telecinco

Romi: 4,3% y 175.000

Cuatro

Punto nemo: 3,7% y 160.000

Objetivo: París: 4,3% y 114.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.083.000

Yas verano: 9,7% y 664.000

Pasapalabra: 17,9% y 1.257.000

La 1

Directo al grano: 11,3% y 880.000

Valle Salvaje: 9,5% y 651.000

La Promesa: 12,4% y 810.000

Telecinco

El verano se mueve: 6,9% y 534.000

De lunes a viernes: 8,1% y 539.000

Allá tú: 8,1% y 557.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,5% y 503.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 313.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 424.000

Más vale tarde: 5,1% y 349.000

La 2

El cazador: 1,8% y 147.000

Saber y ganar: 5,6% y 472.000

Grandes Documentales: 4% y 304.000

Malas Lenguas: 7,4% y 497.000

El cazador: 1,6% y 108.000

Trivial Pursuit: 3,3% y 262.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,3% y 241.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 783.000

La ruleta de la suerte: 20,5% y 1.410.000

La 1

La Hora de La 1: 19,8% y 330.000

Mañaneros 360: 15,5% y 450.000 / 11,1% y 818.000

Telecinco

La mirada crítica: 13,7% y 239.000

Vamos a ver: 10,6% y 281.000

El precio justo: 8,2% y 513.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8% y 146.000

Al rojo vivo: 6,1% y 207.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,5% y 18.000 / 2,6% y 47.000

En boca de todos: 9,3% y 272.000

La 2

Curro Jiménez: 4,1% y 138.000

El cazador: 1,6% y 94.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 1.897.000

Telediario 1: 13,6% y 1.135.000

Informativos Telecinco 15H : 8,8% y 739.000

Noticias Cuatro 1: 8,4% y 558.000

laSexta Noticias 14H: 6,6% y 488.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 16,3% y 1.367.000

Telediario 2: 12,7% y 1.051.000

Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 573.000

laSexta Noticias 20H: 5,8% y 390.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 337.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,5%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,1%), La 2 (3,9%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%) La 2 (3,7%).

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