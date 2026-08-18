Lunes 17 de agosto 2026
Audiencias TV ayer: 'El Chiringuito' comienza con fuerza en Mediaset y 'El Grand Prix' lidera la noche
'En tierra lejana' es segunda opción y 'First Dates' no llega al doble dígito en su nueva entrega
'El Chiringuito' estrenó anoche nueva etapa en Mediaset, concretamente en Energy. Y lo hizo con fuerza al cosechar en su primer programa en su nueva casa un fuerte 5% y 188.000 espectadores, mejorando la franja del canal de Mediaset.
Por su parte, Ramón García sigue liderando con 'El Grand Prix' la noche de los lunes. La nueva entrega del programa del niño y el abuelo se salda con un 13,8% y 1.061.000 seguidores.
En Antena 3, 'En tierra lejana' mantiene a sus fieles, pero ve cómo se escapa su principal competidor en La 1. El capítulo de la novela de anoche se hizo con el 12,3% y 836.000 televidentes.
Pero le fue la noche a Telecinco, que volvió a apostar por alagar 'First Dates' hasta la medianoche y relegar 'Romi' al late night. Sin embargo, la medida no surtió efecto y el programa de Carlos Sobera tiene que conformarse con un escueto 8,9% y 745.000 fieles.
PRIME TIME
La 1
El Grand Prix: 10% y 934.000 / 13,8% y 1.061.000
Antena 3
El Hormiguero: 8,8% y 819.000
En tierra lejana: 12,3% y 836.000
Telecinco
First Dates: 8,9% y 657.000
laSexta
El Intermedio: 3,6% y 336.000
El Taquillazo: La tribu: 5,7% y 415.000
La 2
Cifras y letras: 5,6% y 504.000 / 5,1% y 488.000
Cine Clásico: Ayer, hoy y mañana: 3,1% y 246.000
Cuatro
First Dates: 3,7% y 309.000
Viajeros Cuatro: 5,7% y 524.000 / 5,4% y 497.000
Punto nemo: 2,9% y 206.000
LATE NIGHT
La 1
El Grand Prix: 8,6% y 225.000
Antena 3
En tierra lejana: 7,7% y 233.000
laSexta
Cine: Fuera de carte: 7% y 196.000
Telecinco
Romi: 4,3% y 175.000
Cuatro
Punto nemo: 3,7% y 160.000
Objetivo: París: 4,3% y 114.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.083.000
Yas verano: 9,7% y 664.000
Pasapalabra: 17,9% y 1.257.000
La 1
Directo al grano: 11,3% y 880.000
Valle Salvaje: 9,5% y 651.000
La Promesa: 12,4% y 810.000
Telecinco
El verano se mueve: 6,9% y 534.000
De lunes a viernes: 8,1% y 539.000
Allá tú: 8,1% y 557.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,5% y 503.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 313.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 424.000
Más vale tarde: 5,1% y 349.000
La 2
El cazador: 1,8% y 147.000
Saber y ganar: 5,6% y 472.000
Grandes Documentales: 4% y 304.000
Malas Lenguas: 7,4% y 497.000
El cazador: 1,6% y 108.000
Trivial Pursuit: 3,3% y 262.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,3% y 241.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,9% y 783.000
La ruleta de la suerte: 20,5% y 1.410.000
La 1
La Hora de La 1: 19,8% y 330.000
Mañaneros 360: 15,5% y 450.000 / 11,1% y 818.000
Telecinco
La mirada crítica: 13,7% y 239.000
Vamos a ver: 10,6% y 281.000
El precio justo: 8,2% y 513.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8% y 146.000
Al rojo vivo: 6,1% y 207.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,5% y 18.000 / 2,6% y 47.000
En boca de todos: 9,3% y 272.000
La 2
Curro Jiménez: 4,1% y 138.000
El cazador: 1,6% y 94.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,6% y 1.897.000
Telediario 1: 13,6% y 1.135.000
Informativos Telecinco 15H : 8,8% y 739.000
Noticias Cuatro 1: 8,4% y 558.000
laSexta Noticias 14H: 6,6% y 488.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 16,3% y 1.367.000
Telediario 2: 12,7% y 1.051.000
Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 573.000
laSexta Noticias 20H: 5,8% y 390.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 337.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,5%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,1%), La 2 (3,9%).
Mes: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%) La 2 (3,7%).
- Unai, fontanero: 'Un buen oficial, ya sea fontanero, carpintero o electricista, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Laura Borràs llama a dejar atrás 10 años de 'estancamiento' del independentismo: 'Algunos han hecho de la derrota una identidad
- En 2027, la jubilación anticipada voluntaria será a partir de los 63 años con más de 38,5 de cotización
- La UDEF detecta que el testaferro de Zapatero realizó 'una operación de cobro de divisas transfronteriza' por un importe de 181.037 euros
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve
- Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville
- Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató