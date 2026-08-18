Ana Rosa ficha a Inés Ballester para presentar el nuevo factual 'Historias de la peluquería'

Sentarse en el sillón del peluquero suele ser el punto de partida de conversaciones, confidencias y transformaciones personales. Bajo este hilo conductor nace 'Historias de la Peluquería', el nuevo programa conducido por Inés Ballester que se estrenará el próximo jueves, 20 de agosto. El espacio llegará a las 22:45 horas a la televisión autonómica À Punt para el público valenciano, mientras que en la Comunidad de Madrid podrá seguirse a partir de las 19:00 horas a través del canal OTT de Telemadrid.

Producido por Unicorn Content en coproducción entre ambas cadenas públicas, el espacio utiliza cuatro salones de belleza como plató natural para mostrar las aspiraciones, inquietudes y momentos clave de quienes acuden a renovar su aspecto. La grabación se ha llevado a cabo en dos establecimientos de la Comunitat Valenciana (Zaira Luna en Torrent y Disorder en la capital del Turia) y otros dos de la Comunidad de Madrid (Leonor Villaverde en Guzmán el Bueno y Sauvage de Laura en el barrio del Pilar).

España encabeza la Unión Europea en densidad de estos comercios, con un establecimiento por cada 900 vecinos. Más allá del cuidado estético, estos espacios funcionan como verdaderos puntos de encuentro social donde los profesionales actúan con frecuencia como confidentes emocionales de sus clientes.

Cercanía, emociones y grandes cambios frente al espejo

A lo largo de sus entregas, las cámaras captarán desde la preparación para grandes eventos o citas a ciegas hasta la tensión previa a una entrevista laboral o la simple necesidad de desconectar. Con la cercanía que la caracteriza, Inés Ballester actuará como hilo conductor de unos relatos que combinan toque humano, humor y momentos de superación personal.

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La primera entrega incluirá el testimonio de Niobe y Tere, abuela y nieta unidas por la moda; la transformación de Dani, un joven receloso a cortarse su larga melena; o la historia de Yaiza, quien recupera su melena y su sonrisa tras superar un cáncer. El debut también mostrará el cambio vital de la artista Antonia, la vivencia de la madre primeriza Emily en su búsqueda por reencontrarse consigo misma y el proceso de Nicolás, quien comprobará que a veces el mejor cuidado estético es el que reconforta el alma.