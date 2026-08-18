'Y ahora Sonsoles' calienta motores para su quinta temporada parodiando 'El diablo viste de Prada'

'Y Ahora Sonsoles' prepara su inminente regreso a la parrilla de Antena 3. El magacín vespertino presentado por Sonsoles Ónega ha comenzado la promoción de su quinta temporada con un spot ideado por el equipo de Promociones de Atresmedia que rinde homenaje a una de las secuencias más icónicas de la película 'El diablo viste de Prada'.

En la pieza publicitaria, lanzada bajo el lema "La tarde se viste de Sonsoles", el equipo del programa parodia la tensión previa a la llegada del personaje de Miranda Priestly a la redacción. En una carrera a contrarreloj, los colaboradores deben retirar los cócteles, bañadores y elementos veraniegos para dar la bienvenida a la presentadora con el vestuario y la disciplina habituales del plató.

El anuncio cuenta con la participación de quince colaboradores del formato producido por Buendía Studios, entre los que figuran Roberto Brasero, Valeria Vegas, Teresa Bueyes, Begoña Villacís, Paloma García Pelayo, Beatriz Cortázar y José Manuel Parada. Este guiño cinematográfico se suma a las campañas de años anteriores inspiradas en 'Mamma Mia!'(2024) y 'Grease' (2025), coincidiendo este año con el 20º aniversario de la cinta original.

Un curso clave para la tarde de Antena 3

A la espera de confirmación sobre la fecha exacta de su estreno, el espacio regresa tras registrar la pasada temporada una media del 10,1% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores. Pese a situarse por debajo de la media del canal (12,8%), se mantuvo como una oferta competitiva en la franja de 17:00 a 20:00 horas.

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En su próxima etapa, el magacín volverá a medir sus fuerzas contra las ofertas de La 1 (Valle Salvaje, La Promesa, Directo al grano y Malas lenguas) y a la espera de la reestructuración definitiva de las tardes de Telecinco.