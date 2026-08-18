Adiós a Juan Tamariz, el mago que revolucionó la tele: del 'Un, dos, tres' a 'Chantatachan'

El ilusionismo despide a uno de sus mayores exponentes universales. Juan Tamariz ha fallecido a los 83 años de edad en Madrid, según ha confirmado su hija Ana Tamariz. Con su inconfundible "¡Chian-ta-ta-chán!", su violín imaginario y su chistera ladeada, el genial cartomago no solo popularizó la prestidigitación en España, sino que revolucionó por completo la manera de transmitir la magia a través de la pequeña pantalla.

De actor a icono del 'Un, dos, tres' (Años 60 y 70)

Su debut televisivo se produjo en 1961, aunque su popularidad comenzó a despuntar en 1972 dentro del programa 'Buenas Tardes', presentado por Raúl Matas. Apenas cuatro años después, en 1976, copiloto junto a Julio Carabias 'Tiempo de Magia', un formato pionero dedicado íntegramente al ilusionismo.

Ese mismo año sacó a relucir su vena actoral al encarnar a Don Estrecho, uno de los célebres "Tacañones" del mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Participó en 53 entregas hasta febrero de 1977, cuando dio el salto al programa infantil 'El Recreo' para encandilar a los más pequeños. Poco después regresó al 'Un, dos, tres', consagrado ya como el gran mago del programa.

Formatos propios y época dorada (Años 80 y 90)

Tamariz convirtió el arte de la cartomagia de cerca en un espectáculo de masas perfecto para el lenguaje audiovisual. Lideró algunos de los programas de magia más emblemáticos de la televisión en España:

'Por arte de magia' (1982, TVE): Espacio donde asentó su genio y su particular humor desternillante.

(1982, TVE): Espacio donde asentó su genio y su particular humor desternillante. 'Magia Potagia' (TVE): Formato histórico que condujo junto al recordado Pepe Carroll.

(TVE): Formato histórico que condujo junto al recordado Pepe Carroll. 'Chantatachan' (1992, Telemadrid): Presentado junto a la cantante Alaska, convertida en una serie de culto de la televisión autonómica.

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Referente internacional y maestro de generacionesSu magnetismo traspasó fronteras y fue reclamado por las cadenas de televisión más importantes del mundo: la NBC (EE. UU.), NHK (Japón), ITV (Reino Unido), TF1 (Francia) y RTP (Portugal), además de series de programas en Caracol TV y RCN (Colombia) o Canal 13 (Chile). En años más recientes, volvió a capitanear especiales como 'Carta Blanca' (La 2, 2006) y a apadrinar a jóvenes promesas en 'Nada x aquí' (Cuatro). Juan Tamariz demostró que la televisión no necesitaba grandes trucos de cámara para hacer magia: bastaban una baraja de cartas, su ingenio sin igual y la complicidad directa con el espectador.