Así cambió la televisión
Adiós a Juan Tamariz, el mago que revolucionó la tele: del 'Un, dos, tres' a 'Chantatachan'
Debutó en 1961 y conquistó a varias generaciones a través de formatos inolvidables en TVE, Telemadrid y la televisión internacional.
Muere Juan Tamariz a los 83 años, el mago madrileño que revolucionó la cartomagia
El ilusionismo despide a uno de sus mayores exponentes universales. Juan Tamariz ha fallecido a los 83 años de edad en Madrid, según ha confirmado su hija Ana Tamariz. Con su inconfundible "¡Chian-ta-ta-chán!", su violín imaginario y su chistera ladeada, el genial cartomago no solo popularizó la prestidigitación en España, sino que revolucionó por completo la manera de transmitir la magia a través de la pequeña pantalla.
De actor a icono del 'Un, dos, tres' (Años 60 y 70)
Su debut televisivo se produjo en 1961, aunque su popularidad comenzó a despuntar en 1972 dentro del programa 'Buenas Tardes', presentado por Raúl Matas. Apenas cuatro años después, en 1976, copiloto junto a Julio Carabias 'Tiempo de Magia', un formato pionero dedicado íntegramente al ilusionismo.
Ese mismo año sacó a relucir su vena actoral al encarnar a Don Estrecho, uno de los célebres "Tacañones" del mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Participó en 53 entregas hasta febrero de 1977, cuando dio el salto al programa infantil 'El Recreo' para encandilar a los más pequeños. Poco después regresó al 'Un, dos, tres', consagrado ya como el gran mago del programa.
Formatos propios y época dorada (Años 80 y 90)
Tamariz convirtió el arte de la cartomagia de cerca en un espectáculo de masas perfecto para el lenguaje audiovisual. Lideró algunos de los programas de magia más emblemáticos de la televisión en España:
- 'Por arte de magia' (1982, TVE): Espacio donde asentó su genio y su particular humor desternillante.
- 'Magia Potagia' (TVE): Formato histórico que condujo junto al recordado Pepe Carroll.
- 'Chantatachan' (1992, Telemadrid): Presentado junto a la cantante Alaska, convertida en una serie de culto de la televisión autonómica.
Referente internacional y maestro de generacionesSu magnetismo traspasó fronteras y fue reclamado por las cadenas de televisión más importantes del mundo: la NBC (EE. UU.), NHK (Japón), ITV (Reino Unido), TF1 (Francia) y RTP (Portugal), además de series de programas en Caracol TV y RCN (Colombia) o Canal 13 (Chile). En años más recientes, volvió a capitanear especiales como 'Carta Blanca' (La 2, 2006) y a apadrinar a jóvenes promesas en 'Nada x aquí' (Cuatro). Juan Tamariz demostró que la televisión no necesitaba grandes trucos de cámara para hacer magia: bastaban una baraja de cartas, su ingenio sin igual y la complicidad directa con el espectador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unai, fontanero: 'Un buen oficial, ya sea fontanero, carpintero o electricista, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Laura Borràs llama a dejar atrás 10 años de 'estancamiento' del independentismo: 'Algunos han hecho de la derrota una identidad
- En 2027, la jubilación anticipada voluntaria será a partir de los 63 años con más de 38,5 de cotización
- La UDEF detecta que el testaferro de Zapatero realizó 'una operación de cobro de divisas transfronteriza' por un importe de 181.037 euros
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville