'Valle Salvaje', avance del capítulo del 17 de agosto: El macabro plan de Dámaso pone en peligro al bebé de Adriana

La jornada en 'Valle Salvaje' comienza con un atisbo de ternura que pronto se verá empañado por la sombra del peligro. Rosalía y Leonor tienen finalmente la oportunidad de conocer al hijo de Adriana, un encuentro sumamente emotivo que promete reconfortar a la familia en momentos convulsos. Sin embargo, los oscuros intereses que rodean al pequeño no tardarán en hacer acto de presencia en el palacio.

Paralelamente, Dámaso demuestra que su ambición no tiene límites y vuelve a embestir con severas amenazas contra Mercedes. No contento con el control psicológico que ejerce sobre la casa, el villano da una orden drástica y directa a las parteras: deben preparar inmediatamente al bebé de Adriana para sus próximos movimientos.

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El verdadero giro de los acontecimientos ocurre cuando Petra presencia la escena y descubre con horror las intenciones finales de Dámaso. La estremecedora revelación deja a la sirvienta paralizada de miedo al comprender hasta dónde es capaz de llegar para salirse con la suya, sembrando el pánico sobre el destino inmediato del recién nacido.