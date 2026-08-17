'La promesa', avance del capítulo del 18 de agosto: Ángela le exige a Máximo que abandone el palacio

Jacobo logra contenerse a última hora y evita golpear a Adriano, pero la gravedad de la situación deja a Martina y a su nuevo amor sumidos en un estado de profunda incertidumbre y desorientación. Entretanto, Manuel hace todo lo posible por convencer a Julieta de que no abandone La Promesa, recordándole el pacto de apoyo mutuo que sellaron para afrontar juntos cualquier contratiempo. Al mismo tiempo, Manuel diseña una estrategia para enviar a Ciro fuera de la finca durante unos días y dar un necesario respiro a la joven.

En las cocinas del palacio, el autoritarismo de Julio alcanza cotas desmedidas cuando decide encomendar a Simona y Candela la elaboración de un postre de altísima complejidad técnica en un tiempo récord con el único propósito de perjudicarlas. En el plano sentimental, Samuel intenta convencer a Carlo de que el beso con María Fernández fue un mero impulso aislado del que ella se apartó de inmediato, pero Carlo se niega a creer sus explicaciones y mantiene la distancia con la joven.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Lorenzo manipula a Ciro para que visite personalmente a las empresas reticentes a comprar el manual de aviación, planeando aprovechar este viaje de negocios para desvalijar las cuentas de Manuel sin dejar rastro. Mientras tanto, Ángela adopta una postura totalmente inflexible frente a su progenitor y le exige a Máximo una conversación madura en la que le ordena marcharse de la finca de forma definitiva para no tener que deberle nada.