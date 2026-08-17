Gonzo recibe la llamada de laSexta en la playa para volver a la nueva temporada de 'Salvados'

Las vacaciones de verano encaran su tramo final y la televisión empieza a dar síntomas de reactivación cara al nuevo curso escolar. Entre los retornos más esperados de la parrilla de laSexta destaca el de 'Salvados', el icónico formato de reportajes que ya ha comenzado a promocionar sus nuevas entregas. A través de un breve vídeo difundido en sus canales oficiales de redes sociales, el programa ha dejado claro que el descanso del equipo está a punto de terminar.

El teaser publicitario arranca con un plano en el que se observa la pantalla de un teléfono móvil recibiendo una llamada entrante marcada con el logotipo de laSexta. A continuación, la cámara enfoca al presentador del espacio, el periodista Gonzo, sentado en la arena de una playa luciendo gafas de sol y disfrutando del estío. Tras unos segundos de suspense, el rótulo "¿Volver ahora? SALVADOS" irrumpe en pantalla para confirmar la inminente llegada del formato de Atresmedia.

La publicación en X (antiguo Twitter) se ha acompañado del mensaje "Se vienen llamadas. Salvados, muy pronto nueva temporada en laSexta", una frase que juega con la propia narrativa del vídeo y anticipa los temas y las entrevistas que marcarán el nuevo curso. Fiel a su estilo desenfadado pero con la mirada puesta en el rigor periodístico, la producción calienta así los motores de cara a una entrega que mantendrá el sello crítico e incisivo del canal.

El espacio televisivo, producido por Producciones del Barrio, afronta una nueva etapa con Gonzo al frente. El periodista gallego asumió las riendas de la conducción en 2019 tras tomar el relevo de Jordi Évole, logrando consolidar el programa como un referente dominical indispensable dentro del periodismo de investigación y la denuncia social en la televisión en abierto.

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A lo largo de sus más de quince años de emisión, 'Salvados' se ha posicionado como una de las marcas de mayor prestigio e impacto público en el panorama audiovisual español. Aunque laSexta no ha revelado aún la fecha exacta del estreno, este primer adelanto promete que el programa regresará en las próximas semanas al horario de máxima audiencia de los domingos para abordar los principales asuntos de la actualidad política y social.