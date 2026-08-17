Audiencias TV ayer: 'Robin Hood' lidera la noche frente a la recta final de 'Una nueva vida' y 'First Dates'

Noche dulce para el cine de TVE. La cadena pública optó por emitir la cinta 'Robin Hood' y logra liderar la noche con un 12,1% y 1.071.000 espectadores. En segunda posición se queda el capítulo de 'Una nueva vida', que encara su recta final con un 10,4% y 810.000 seguidores.

Más descolgado se encuentra 'First Dates', que en su última entrega promedia un 8% y 657.000 televidentes en Telecinco. Por su parte, laSexta empata con 'El Taquillazo' (4,7%) frente a las reposiciones de 'Cuarto Milenio' (4,7%).

En la sobremesa, Antena 3 vuelve a sobresalir gracias a las reposiciones de 'La ruleta de la suerte', que logran un 17,5% y 1.185.000 fieles; Antena 3 Noticias, que se eleva hasta un enorme 21,7% y 1.760.000 apoyos; y el primer Multicine, que lidera su franja sin problemas al cosechar un 13,6% y 1.140.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana: Robin Hood: 12,1% y 1.071.000

Cine: El escuadrón suicida: 8,4% y 383.000

Antena 3

Una nueva vida: 10,4% y 810.000

Telecinco

First Dates: 8% y 657.000

laSexta

El Taquillazo: Toc, Toc: 4,7% y 430.000

Cine: Torrente 4: Lethal Crisis: 4,9% y 312.000

La 2

Imprescindibles: 4,2% y 373.000

Me meto en un jardín: 3,7% y 338.000 / 3,2% y 243.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 2,9% y 238.000

Cuarto Milenio: 4,7% y 387.000

LATE NIGHT

La 1

Cine 2: La gran apuesta: 7% y 130.000

Telecinco

Universo Calleja: 6% y 209.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 5,2% y 177.000

Antena 3

Una nueva vida: 4,3% y 118.000

laSexta

Cine 2: Fuga de cerebros: 4,2% y 106.000

TARDE

Antena 3

Multicine: Un sueño para ella: 13,6% y 1.140.000

Multicine 2: Cartas a Julieta: 11,9% y 936.000

Multicine 3: Un amor para volar: 10,3% y 747.000

La 1

Sesión de tarde: Sin rastro: 10,8% y 893.000

Fútbol: Schalke 04 - Real Madrid: 8,8% y 732.000

Sesión de tarde 2: Mira cómo corren: 4,2% y 307.000

Aquí la tierra: 6,1% y 443.000

Telecinco

El show de Paz: 6,2% y 516.000

Fiesta: 8,5% y 645.000

laSexta

Cine: Troya: 5,6% y 472.000

Cine 2: La última legión: 6,4% y 482.000

Cuatro

Home Cinema: La última luz: 5,9% y 480.000

La 2

Saber y ganar: 3,9% y 320.000

Grandes Documentales: 3% y 248.000

El mar arábigo: 2,7% y 229.000

El sabor de la sabana: 3,3% y 278.000

El mar arábigo: 2,9% y 234.000

Planeta arqueología: 1,9% y 140.000

De tapas por España: 2,3% y 162.000 / 2,7% y 208.000

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 10,3% y 264.000 / 11% y 333.000 / 11,6% y 409.000

D Corazón: 10,6% y 599.000

Antena 3

Pelopicopata: 3,5% y 20.000

Los más...: 4,1% y 69.000

Lo mejor de cada casa: 3,8% y 55.000

Vídeos, vídeos: 4,7% y 116.000

La Voz Kids: 5,3% y 170.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 7,8% y 331.000 / 11,5% y 581.000

La ruleta de la suerte: 17,5% y 1.185.000

laSexta

Equipo de Investigación: 6% y 30.000 / 5,5% y 49.000 / 5,8% y 88.000 / 8,5% y 200.000 / 8% y 238.000 / 6,7% y 229.000 / 6,2% y 277.000

Telecinco

Got Talent: 2,3% y 24.000 / 7% y 147.000

El precio justo: 6,1% y 189.000 / 6,8% y 280.000 / 6,5% y 420.000

Cuatro

Loev Shopping TV: 1,6% y 8.000

Toma Salami: 1,2% y 7.000 / 5,7% y 48.000 / 6% y 71.000

Volando Voy: 6,3% y 110.000 / 6,4% y 181.000

Viajeros Cuatro: 6,3% y 202.000 / 8,5% y 376.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 1.760.000

Telediario 1: 12,3% y 971.000

Informativos Telecinco 15H: 8,2% y 663.000

Noticias Cuatro 1: 9,3% y 605.000

laSexta Noticias 14H: 8,4% y 541.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 13,5% y 1.103.000

Telediario 2: 10,3% y 840.000

Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 661.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 464.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 398.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (11,4%), La 1 (9,8%), Telecinco (7,1%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (2,8%)

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