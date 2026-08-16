'Valle Salvaje', avance semanal: Secretos del pasado, amenazas mortalmente calculadas y una verdad que lo destruirá todo

Dámaso continúa tejiendo su oscura red de chantajes y pone a Mercedes y Victoria contra las cuerdas, mientras los oscuros detalles sobre el robo de los bebés están cada vez más cerca de salir a la luz. En el palacio, don Hernando intenta hacer reflexionar al duque sobre el título de propiedad justo cuando Enriqueta le advierte a José Luis que sus deudas no desaparecerán tan fácilmente. Por su parte, Rosalía se enfrenta a una revelación devastadora que promete cambiar de golpe el destino de toda la familia.

Capítulo 466: Lunes 17 de agosto

La semana arranca con un momento de profunda emotividad cuando Rosalía y Leonor conocen por fin al hijo de Adriana. Sin embargo, la calma dura poco: Dámaso vuelve a amenazar sin piedad a Mercedes y ordena a las parteras que preparen al recién nacido, un movimiento vil que deja a Petra horrorizada al descubrir los verdaderos y macabros planes que se esconden tras sus órdenes.

Capítulo 467: Martes 18 de agosto

Don Hernando irrumpe ante el duque dispuesto a hacerle recapacitar sobre la cesión del título antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, acorraladas por las circunstancias, Bárbara y Luisa toman la determinante decisión de confesarle toda la verdad a Rafael. La tensión escala al máximo en la casa pequeña cuando Dámaso aparece acompañado de Juan el de los obradores para acorralar por completo a Victoria.

Capítulo 468: Miércoles 19 de agosto

Tras recibir la confirmación de Braulio sobre la creciente cercanía entre Manuela y Alejo, don Hernando toma medidas drásticas para evitar que se repita la tragedia vivida con Leonardo. Por otro lado, la investigación sobre el pasado da un vuelco cuando Petra aparece de forma inesperada ante Luisa y Bárbara para hacer una confesión clave que podría esclarecer de una vez por todas el misterio del robo de los bebés.

Capítulo 469: Jueves 20 de agosto

Enriqueta le asesta un duro golpe a José Luis al recordarle que recuperar el título no lo librará del todo de sus ahogantes deudas financieras. Conscientes de la extrema peligrosidad de Dámaso, Bárbara y Luisa unen fuerzas y deciden actuar recurriendo a las únicas dos personas en el Valle con el poder suficiente para detenerlo, aunque la duda sobre si aceptarán ayudarlas permanece en el aire.

Noticias relacionadas

Capítulo 470: Viernes 21 de agosto

El cierre de la semana trae la inminente explosión de todos los secretos acumulados en 'Valle Salvaje', obligando a Pura y a Petra a asumir que su fatal destino ya está sellado. En un momento de absoluta desesperación y quiebre emocional, Rosalía se derrumba ante el duque para confesarle una devastadora verdad, dejando en el aire la gran incógnita de si se atreverá a revelarle por fin que María es su verdadera hija.