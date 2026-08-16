'La promesa', avance semanal: Ángela le hace una difícil petición a Máximo y Curro recibe una carta de la Casa Real

La tensión alcanza niveles críticos en La Promesa. La paz entre las paredes del palacio salta por los aires tras la confesión de Martina a Jacobo: sus sentimientos hacia él han desaparecido para dar paso a un apasionado romance secreto con Adriano. Sin poder asimilar la traición del que consideraba su amigo y de su prometida, Jacobo amaga con desatar una tormenta de consecuencias imprevisibles para toda la familia.

Capítulo 885: Lunes 17 de agosto

Jacobo descubre la traición de Martina y Adriano y los encarará duramente, a punto de llegar a las manos con su exportero. En cocinas, la decisión de Alonso de dejar el mando a Julio desata un calvario para Simona y Candela. Paralelamente, Petra confiesa a Pía haber perjudicado en el pasado a su hermana Tomasa, mientras Carlo se enfrenta abiertamente a Samuel tras descubrir que María aún siente algo por él.

Capítulo 886: Martes 18 de agosto

Tras lograr contener su violencia, Jacobo deja sumidos a Martina y Adriano en una encrucijada sin salida. Manuel maquina un plan para mandar lejos a Ciro unos días y dar un respiro a Julieta, mientras Lorenzo empuja al propio Ciro a un viaje de negocios sin sospechar las intenciones de la pareja. Por su parte, Ángela no cede ante su padre y le exige duramente a Máximo que abandone La Promesa.

Capítulo 887: Miércoles 19 de agosto

Máximo acepta marcharse del palacio, pero una airada Leocadia le recrimina su falta de compromiso como padre. Martina logra fingir el malestar de Julieta para evitar que acompañe a Ciro en su viaje, permitiendo que la joven quede libre. Entre tanto, la brecha en el servicio empeora, Samuel presiona a María para que hable con Carlo y Cristóbal interrumpe a los marqueses con una misiva de la Casa Real con destino a Curro.

Capítulo 888: Jueves 20 de agosto

La carta del rey no solo ratifica a Curro el condado de Linaja, sino que contiene una revelación adicional que sacudirá sus planes de vida. Manuel y Julieta organizan su escapada romántica secreta bajo el pretexto de viajar a destinos opuestos. En el servicio, Petra se derrumba entre lágrimas ante Pía al confesar el terrible daño que le causó a Tomasa, mientras Jacobo rechaza tajantemente las disculpas de Martina y Adriano.

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Capítulo 889: Viernes 21 de agosto

Petra destapa parte del secreto sobre el destino de Tomasa, aunque Pía percibe que oculta algo aún peor. Manuel y Julieta disfrutan de su refugio en el hotel, culminando su intimidad con un apasionado beso. Finalmente, ante la creciente tensión familiar, Jacobo lanza una amenaza contundente: convocará a todos los marqueses para exponer públicamente el desengaño de Martina y Adriano.