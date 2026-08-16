Capítulo 885
'La promesa', avance capítulo del 17 de agosto: Tensión máxima entre Jacobo y Adriano a causa de Martina
Jacobo le exige explicaciones inmediatas a Adriano tras descubrir su idilio secreto con Martina
El palacio tambalea sus cimientos cuando Jacobo le exige explicaciones inmediatas a Adriano tras descubrir su idilio secreto con Martina, llegando a un punto crítico en el que la violencia física está a punto de estallar. Mientras tanto, en la zona de servicio, Alonso autoriza a Julio a ponerse al mando de las cocinas sin sospechar que esta decisión someterá a Simona y Candela a un auténtico calvario. Por su parte, la tensión aumenta entre los nobles cuando Julieta le confiesa a Manuel que estuvo a punto de ser golpeada por Lorenzo, desencadenando la inmediata reacción defensiva del joven.
En el ámbito del servicio, las sospechas y las inseguridades terminan por hacer mella en Carlo, quien se enfrenta duramente a Samuel acusándolo de haberle mentido y manipulado con respecto a los verdaderos sentimientos de María Fernández. Paralelamente, Petra abre su corazón ante Pía y le revela que en el pasado cometió un acto infame que perjudicó directamente a su hermana Tomasa, dejando entrever un pasado repleto de sombras y rencores no resueltos.
Finalmente, las tensiones familiares entre Ángela y el duque Máximo no cesan a pesar de los esfuerzos de Curro por propiciar un acercamiento entre ambos. Aunque Máximo termina aceptando la idea de reconocer legalmente a Ángela como su hija a su propio ritmo, la joven rechaza tajantemente la propuesta al no desear el perdón de un padre que la repudió. Ante este panorama, Julieta sopesa marcharse definitivamente para alejar a Ciro de Manuel, ignorando que el conflicto está lejos de solucionarse.
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