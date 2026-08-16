Audiencias TV viernes: 'First Dates' se impone a 'Viaje al centro de la tele' y 'A todo tren' sin llegar al doble dígito

Noche veraniega y barata para liderar el prime time la del viernes 14 de agosto 2026. 'First Dates' logra imponerse a sus rivales con un 9,8% y 738.000 espectadores. Después, la reposición de 'De viernes' se queda con un 7,7% y 370.000 seguidores. De esta manera, el dating show de Carlos Sobera logra imponerse por partida doble a Santiago Segura, que ocupó la noche de La 1 y Antena 3.

En TVE, el cineasta es la voz de 'Viaje al centro de la tele', que consigue la segunda plaza con sus múltiples entregas. Con un 9,1%, 10,5%, 10,2% y 8,2% el programa de La 1 logra retener al público consolidándose como la segunda oferta más vista.

Por su parte, en Antena 3 se emitió una de sus películas: 'A todo tren 2'. Sin embargo, la comedia familiar no cuaja entre el público y se conforma con un 8,7% y 676.000 televidentes.

Noticias relacionadas

En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'El Blockbuster' de Cuatro se hace con un 5,6% y 439.000 apoyos, liderando sobre las reposiciones de 'Equipo de Investigación', que se mueven en torno al 5,4%.