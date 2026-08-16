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Sábado 15 de agosto 2026

Audiencias TV ayer: Telecinco acierta con la película 'Mañana es hoy' frente al pinchazo de 'Harry Potter' en Cuatro

Las reposiciones de 'Atrapa de un millón' consiguen la segunda plaza del prime time

'Mañana es hoy' / 'Harry Potter y el misterio del príncipe'

'Mañana es hoy' / 'Harry Potter y el misterio del príncipe' / TELECINCO / CUATRO

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Redacción Yotele

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Madrid
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Acierto total de Telecinco con la película 'Mañana es hoy' en la noche del sábado. La cinta emitida bajo el contenedor 'Cine 5 estrellas' lidera la noche, siendo la única opción que supera la barrera del 10%. Concretamente, la película se hace con el 11,3% y 861.000 espectadores.

Por su parte, Antena 3 se queda con la segunda plaza con las reposiciones de 'Atrapa un millón', que promedian un 10,2% y 483.000 seguidores.

La parte amarga de la noche se la lleva La 1, que pincha con la cinta 'Pídeme lo que quieras', que no solo tiene que conformarse con la tercera posición del prime time, sino que además se queda muy lejos de la segunda al obtener un 7,4% y 573.000 televidentes.

En laSexta, a pesar del descanso 'Malas Lenguas Noche' por el festivo, optaron por emitir una reposición de 'laSexta Xplica', pero no logran mejorar sus registros y marcan un flojo 4,7% y 302.000 fieles.

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Por último, la saga de 'Harry Potter' no pasa por sus mejores momentos en Cuatro y consigue con 'El misterio del príncipe' un discreto 4,4% y 318.000 apoyos.

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