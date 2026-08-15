Una invitada del programa de Paz Padilla se plantea demandar a Telecinco por incumplimiento de contrato: "Estoy en mi derecho"

Se acumulan los problemas en ‘El show de Paz'. El magacín de entretenimiento en clave de humor presentado por Paz Padilla no consigue remontar los bajos datos de audiencia que acumula desde su estreno y ahora podría tener que hacer frente a su primer conflicto judicial.

Y es que una invitada al espacio de Telecinco que estuvo en plató de manera reciente ha asegurado que se está planteando seriamente interponer una demanda en los tribunales de justicia contra el programa por incumplimiento de contrato.

Se trata de Yurena, que acudió al espacio comandando por Raúl Prieto para conceder una entrevista. Consciente del cachondeo que provocan algunos aspectos de su pasado, la incombustible artista obligó al programa a rubricar un acuerdo mediante el que exigía que ni siquiera se mencionara a ninguno de los personajes que orbitaron sobre ella a principios de la década de los 2000.

El contrato se firmó por ambas partes, pero el programa finalmente no lo respetó y se lomsaltó a la torera. Algo que era bastante habitual en 'Sálvame', del que Prieto fue director durante varios años. Al final de la entrevista, Roi Méndez irrumpió en el plató para interpretar una canción sobre la vida de Yurena que teóricamente había compuesto él, en la que mencionó a Leonardo Dantés.

En ese momento, a la cantante se le descompuso la cara por completo, pero mantuvo el temple y con contundencia detuvo la canción de inmediato, para a continuación quejarse amargamente en directo por lo sucedido. El concursante de 'OT 2017' dijo no saber nada sobre cuestiones que no se podían tocar y Paz Padilla recondujo la situación como pudo.

Varias semanas después, la artista ha recordado lo ocurrido en una conversación con Kiko Hernández en Youtube: "Siempre pongo una cláusula a todo el mundo, incluso en los podcasts. Y es que es que no se pueden emitir imágenes de determinadas personas, ni tampoco mencionarlas", comenzó diciendo.

Pero nada salió como ella esperaba. "Ellos aceptaron la cláusula y todo estaba yendo bien hasta que al final buscaron las vueltas para incumplir. Y salió un chico cantando. En los programas de televisión nada queda al azar", aseguró.

Aunque se sintió completamente engañada, la cantante se siente en parte reconfortada porque el programa quedó muy mal ante su audiencia: "Me la jugaron e incumplieron un contrato pero quien quedó finalmente mal, no fui yo. Y me la tuvieron que jugar escudándose en que ellos no sabían lo que iba a cantar el chico", dijo tajante.

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Así las cosas, Yurena asegura que se está planteando llevar al programa ante los tribunales: "Si quiero, les puedo demandar. Es algo que me estoy planteando seriamente. Mi abogada está de vacaciones, pero me reuniré con ella y decidiré si lo hago por incumplimiento de contrato. Desde luego, estoy en mi derecho de hacerlo", concluyó.