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Conflicto del actor

Rodolfo Sancho, detenido en México tras una redada policial en mitad de una fiesta en un yate: expulsado del país por las autoridades

El actor se encontraba de vacaciones cuando se vio envuelto en esta desagradable situación.

Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo.

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Redacción Yotele

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Madrid
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Los problemas en la vida Rodolfo Sancho parece que nunca se terminan. Cuando se cumplen tres años de la detención y encarcelamiento de su hijo, Daniel Sancho, tras asesinar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta, ha trascendido un conflicto que habría tenido en el extranjero, según informa Miguel Temprano.

El actor habría sido detenido en una redada policial en México, mientras disfrutaba de una fiesta a bordo de un barco. Fue retenido, llevado a tierra y posteriormente detenido, para finalmente ser expulsado del país, asegura el veterano paparazzi en su canal de YouTube.

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La información ha sido corroborada por Juan Luis Galiacho en 'Fiesta' en la tarde de este sábado 15 de agosto. Ya existiría una imagen del momento de la detención difundida por un canal de noticias mexicano, según informa el magacín de Telecinco presentado por Frank Blanco este verano.

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