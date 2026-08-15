Marc Giró regresa a TVE para 'meterse en un jardín' con Mercedes Milá ocho meses después de su marcha a Atresmedia

La 2 de Televisión Española emite este domingo la entrega final de la primera temporada de 'Me meto en un jardín'. Para cerrar esta etapa, Mercedes Milá contará con la presencia del humorista y presentador Marc Giró, en un programa que arrancará a las 22:25 horas. Es muy probable que esta última entrevista se grabase cuando el comunicador catalán aún formaba parte de RTVE, donde estuvo al frente de 'Late Xou' hasta principios de 2026, antes de poner rumbo a laSexta para conducir 'Cara al Show', espacio que actualmente promociona su segunda temporada.

En este capítulo de despedida, Mercedes Milá iniciará su itinerario en el pintoresco pueblo de Rupit. Allí se bañará en el río y compartirá desayuno con una pareja local para conocer de cerca su historia de vida. Posteriormente, la comunicadora subirá a su caravana para poner rumbo a la comarca de Osona, donde hará una parada en la célebre charcutería Colom de Cantonigrós para charlar con Dolors, una tendera de 85 años muy popular en la zona por sus fuets y su desbordante pasión por los geranios.

La ruta de la presentadora continuará hacia Manlleu, municipio en el que visitará su mercadillo semanal y conversará con los diferentes comerciantes mientras realiza algunas compras para el trayecto. Tras pernoctar en la caravana, Milá se desplazará hasta Barcelona para recoger a Marc Giró y trasladarse juntos hasta el Jardín Botánico Histórico de la Ciudad Condal.

Durante el trayecto en carretera, ambos mantendrán una charla llena de complicidad y buen humor. A lo largo del trayecto, Marc Giró rememorará divertidos recuerdos de su juventud, repasará detalles de su educación artística y republicana, y reflexionará con su habitual tono irónico y mirada crítica sobre su dilatada trayectoria profesional.

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Con la emisión de esta entrega, el formato pone fin a su primera tanda de programas. A lo largo de esta temporada, además de Marc Giró, han pasado por la caravana de Mercedes Milá rostros tan variados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín y Miguel Ángel Revilla.