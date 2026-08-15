Rocío Delgado, víctima de machismo del tertuliano de 'Horizonte' y 'Espejo Púbico' Juan Soto Ivars tras fichar por La Séptima

El anuncio de la incorporación de Rocío Delgado a La Séptima ha generado un intenso revuelo en el panorama mediático. Tras confirmarse su fichaje, diversos periodistas, tertulianos y medios ligados a la derecha y a la crónica social han comenzado a situar el foco en la relación personal que la comunicadora mantiene o mantuvo en el pasado con el también periodista Jesús Cintora.

Uno de los comentarios que ha suscitado mayor polémica ha sido el del columnista Juan Soto Ivars, colaborador habitual del programa 'Horizonte' en Cuatro. El escritor compartió un escueto mensaje en sus redes sociales señalando "Frescura en estado puro", acompañado de dos fotografías en las que Rocío Delgado y Jesús Cintora aparecen posando juntos.

Pese a que la periodista ha manifestado su intención de "no entrar en polémica", ha decidido responder de forma directa y escueta al colaborador a través de la red social X (anteriormente Twitter). "Lo único que quiero decir es que tu comentario es indiscutiblemente machista. Y además, de mala persona", ha aseverado la presentadora, en una réplica a la que desde la propia cadena La Séptima han apostillado: "Mejor frescura que olor a cerrado".

La llegada de Rocío Delgado supone el segundo fichaje de renombre para La Séptima tras anunciarse la incorporación de Javier Ruiz. La nueva cadena de televisión, que cuenta con el impulso del reconocido productor televisivo José Miguel Contreras, tiene previsto arrancar sus emisiones en todo el territorio nacional el próximo 5 de noviembre.

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Delgado cuenta con una dilatada y consolidada trayectoria en los medios de comunicación tras haber formado parte de Antena 3 Noticias y haber presentado diversos espacios tanto en Telemadrid como en RTVE. En la actualidad, la comunicadora compagina sus proyectos al frente del programa 'O Termómetro', emitido en la televisión autonómica gallega (TVG).