Paz Padilla habla de Belén Esteban en Telecinco y consigue su primera reacción a las declaraciones de Juls Janeiro

El plató de 'El show de Paz' se convirtió este sábado en el escenario de la primera y esperada respuesta de Belén Esteban tras el rotundo paso al frente de Juls Janeiro. Después de que la joven influencer sorprendiera a todos en el programa 'De lunes a viernes' arremetiendo contra la colaboradora y revelando detalles del entorno familiar de Jesulín de Ubrique, todas las miradas estaban puestas en la reacción de la de Paracuellos.

Ha sido Paz Padilla la encargada de desvelar en pleno directo la postura de la tertuliana ante la controversia generada. Aprovechando su habitual cercanía y la actualidad del debate, la presentadora y humorista desveló 1ue su programa se puso en contacto con la televisiva para conocer de primera mano cómo ha encajado los ataques de la hija de María José Campanario en mitad del periodo estival.

Belén Esteban se mostró tajante a la hora de valorar las palabras de la joven, optando por desmarcarse de cualquier enfrentamiento o polémica mediática durante su descanso. "Estoy de vacaciones muy tranquila y no he entendido las declaraciones de esta chica", ha aseverado la colaboradora, dejando clara su extrañeza ante la repentina irrupción de la influencer en el universo de la prensa del corazón.

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Con estas escuetas pero rotundas palabras, la de Paracuellos busca zanjar cualquier tipo de guerra dialéctica y mantenerse al margen de los focos mientras disfruta de sus días de desconexión. No obstante, sus declaraciones dejan entrever el desconcierto general que ha causado el contundente testimonio de Juls Janeiro tanto en su entorno más cercano como entre los propios espectadores.