Vergonzosa actitud
Un tertuliano de 'Horizonte' y 'Espejo Público' denigra a Rocío Delgado con un vergonzoso ataque machista tras su fichaje por La Séptima
La periodista, segundo fichaje estrella del nuevo proyecto televisivo impulsado por José Miguel Contreras, contesta con firmeza al bochornoso comentario de Juan Soto Ivars.
Rocío Delgado, segundo fichaje de La Séptima: presentará un programa diario tras su paso por Telemadrid y Televisión de Galicia
Tras confirmarse la incorporación de Rocío Delgado a La Séptima, algunos medios Espe islizados en crónica social han comenzado a recordar la relación personal de la comunicadora con Jesús Cintora, hasta ahora al frente de 'Malas Lenguas' y próximo presentador de 'Mañaneros 360'.
Sin embargo, un tertuliano de programas como 'Horizonte' en Cuatro y 'Espejo Público' en Antena 3 ha traspasado todos los límites escribiendo un comentario absolutamente vergonzoso, que nada tiene que ver con las crónicas del mundo del corazón.
Se trata de Juan Soto Ivars, personaje que caracteriza por lanzar mensajes cargados de desinformación para hacerse viral en las redes sociales, que ha perpetrado un bochornoso ataque machista contra Rocío Delgado, cuya valía y trayectoria en televisión está fuera de toda duda.
Este señor compartió un texto en sus redes sociales con un tufo terrible para intentar hacerse viral: "Frescura en estado puro", escribía acompañando estas palabras con dos fotografías en las que Rocío Delgado y Jesús Cintora aparecen posando juntos.
Absolutamente sorprendida, la periodista no quiso entrar en polémica con Soto Ivars. aunque sí le respondió de forma directa y escueta en la red social X (anteriormente Twitter). "Lo único que quiero decir es que tu comentario es indiscutiblemente machista. Y además, de mala persona", le espetó.
Por su parte, la cuenta oficial de La Séptima entró a defender a su presentadora de manera tajante: "Mejor frescura que olor a cerrado".
La llegada de Rocío Delgado supone el segundo fichaje de renombre para La Séptima tras anunciarse la incorporación de Javier Ruiz. La nueva cadena de televisión, que cuenta con el impulso del reconocido productor televisivo José Miguel Contreras, tiene previsto arrancar sus emisiones en todo el territorio nacional el próximo 5 de noviembre.
Delgado cuenta con una dilatada y consolidada trayectoria en los medios de comunicación tras haber formado parte de Antena 3 Noticias y haber presentado diversos espacios tanto en Telemadrid como en RTVE. En la actualidad, la comunicadora compagina sus proyectos al frente del programa 'O Termómetro', emitido en la televisión autonómica gallega (TVG).
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