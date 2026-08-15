'Fiesta'
El tenso reencuentro entre Marisa Martín Blázquez y Aramís Fuster tras su viral encontronazo en 'Fiesta': "¿Vas a gritarme otra vez?"
La pitonisa reaparece en el plató del programa de Telecinco para justificar su dura reacción en directo con la colaboradora y termina enfrentándose a Marina Esnal
Surrealismo absoluto en Telecinco con Aramís Fuster enloquecida por Marisa Martín Blázquez: "¡No me grites!"
La semana pasada se producía en 'Fiesta' un inesperado encontronazo en directo entre Marisa Martín Blázquez y Aramís Fuster que al instante se volvía viral. Todo ocurría durante una videollamada en la que la conocida pitonisa relataba, muy afectada y en compañía de un reportero del programa, la precaria situación personal que atraviesa al haberse quedado sin luz ni agua corriente en la vivienda en la que reside de alquiler.
La tensión estallaba cuando Marisa Martín Blázquez le formulaba una pregunta en un tono completamente normal y calmado, pero la pitonisa reaccionaba de manera sorprendente gritando: "¡NO ME GRITES, NO ME GRITEEES!". La acusación dejaba atónitos tanto a los espectadores como a la propia Marisa, quien en ningún momento había alzado la voz, e intentaba aclararle sin éxito que se estaba comunicando de manera totalmente normal mientras la invitada continuaba con su particular lucha.
Ahora, la colaboradora de 'Fiesta' y la vidente se han vuelto a ver las caras en un esperado reencuentro en el que, lejos de pedir disculpas, la vidente ha vuelto a generar momentos de altísima tirantez. Aramís ha aparecido en el plató de Telecinco visiblemente afectada por sus problemas personales y que la mantienen, según los propios colaboradores, en un momento anímico "muy bajito".
Pese a su fragilidad, la autoproclamada máxima autoridad mundial del ocultismo ha comenzado justificando ante la periodista el motivo de su desmedida reacción de la semana anterior. "Yo tenía en ese momento un episodio de migraña horroroso porque desde hace meses estoy viviendo una situación horrorosa. Tú, señora Marisa, me viniste a preguntar por qué se estaba dando esta circunstancia. Yo oí un grito producto de la jaqueca o de la migraña o de lo que fuera", ha alegado en el programa.
Sin embargo, a pesar del delicado bache personal que atraviesa, Aramís Fuster ha vuelto a sacar a relucir su característico carácter al protagonizar un nuevo enfrentamiento, en esta ocasión con Marina Esnal. La colaboradora no dudó en afearle en pleno directo "el papelón" que a su juicio estaba realizando la invitada, una crítica que encendió de inmediato a la vidente, quien zanjó la conversación de forma tajante: "Tú cállate que tienes mucho que callar".
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