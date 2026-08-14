Episodio 465
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 14 de agosto: Victoria descubre al bebé oculto
La Salcedo estrecha su alianza con Mercedes contra Dámaso mientras José Luis hace a Rafael una petición decisiva.
'Valle Salvaje' emite este viernes 14 de agosto su capítulo 465 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con Victoria y Mercedes reforzando su alianza contra Dámaso, conscientes de que necesitan actuar con cautela si quieren adelantarse a sus próximos movimientos.
El gran giro llega cuando Victoria descubre al bebé que Bárbara y Luisa mantienen oculto. Lo que podría haber desatado una nueva crisis provoca una reacción inesperada en la Salcedo, que empieza a encariñarse con el pequeño al saber que es su sobrino nieto.
Mientras tanto, el niño vuelve a convertirse en el centro de todas las tensiones. Bárbara y Luisa deberán medir cada paso después de que Victoria haya descubierto el secreto, sin saber todavía si su reacción jugará a su favor o acabará complicándolo todo.
Además, José Luis hace a Rafael una petición capaz de alterar el destino de todos. La decisión del duque puede tener consecuencias profundas en Valle Salvaje y abrir una nueva etapa en el conflicto que rodea a la familia.
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