Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaÁbalosIncendio HuescaVolcanesLa SéptimaBarcelonaViviendaFiestas GràciaItaliaJuls JaneiroTerremoto Colombia
instagramlinkedin

Episodio 465

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 14 de agosto: Victoria descubre al bebé oculto

La Salcedo estrecha su alianza con Mercedes contra Dámaso mientras José Luis hace a Rafael una petición decisiva.

Avance diario de 'Valle Salvaje'

Avance diario de 'Valle Salvaje' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Valle Salvaje' emite este viernes 14 de agosto su capítulo 465 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con Victoria y Mercedes reforzando su alianza contra Dámaso, conscientes de que necesitan actuar con cautela si quieren adelantarse a sus próximos movimientos.

El gran giro llega cuando Victoria descubre al bebé que Bárbara y Luisa mantienen oculto. Lo que podría haber desatado una nueva crisis provoca una reacción inesperada en la Salcedo, que empieza a encariñarse con el pequeño al saber que es su sobrino nieto.

Mientras tanto, el niño vuelve a convertirse en el centro de todas las tensiones. Bárbara y Luisa deberán medir cada paso después de que Victoria haya descubierto el secreto, sin saber todavía si su reacción jugará a su favor o acabará complicándolo todo.

Noticias relacionadas

Además, José Luis hace a Rafael una petición capaz de alterar el destino de todos. La decisión del duque puede tener consecuencias profundas en Valle Salvaje y abrir una nueva etapa en el conflicto que rodea a la familia.

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. Estos son los principales síntomas en los ojos después de ver el eclipse solar
  2. Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
  3. Iván Moricz (84 años) lleva media vida aislado del mundo en una cabaña: 'Pienso que la soledad no existe, me gusta estar conmigo y eso es suficiente para mí
  4. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  5. Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
  6. ¿Cuándo serán los próximos eclipses en España? Fecha del próximo eclipse solar total
  7. Rubén (44 años) vive de lo que otros tiran y reforma una casa abandonada en la montaña en Barcelona: 'Vivo del despilfarro y del consumismo enfermizo que hay, solo gasto 15 euros al mes por el teléfono
  8. Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 14 de agosto: Victoria descubre al bebé oculto

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 14 de agosto: Victoria descubre al bebé oculto

El Niño tiene el 69% de posibilidades de convertirse en un "evento histórico que exceda la fuerza" de los fenómenos anteriores

El Niño tiene el 69% de posibilidades de convertirse en un "evento histórico que exceda la fuerza" de los fenómenos anteriores

La alcaldesa de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant celebra la prórroga del Estado a la nuclear de Almaraz

El Papa insta a situar en el centro la protección de los migrantes menores de edad

El Papa insta a situar en el centro la protección de los migrantes menores de edad

El presidente del Senado exige el retorno de los migrantes llegados ilegalmente a Ceuta y reclama una respuesta “absoluta” si se repite el asalto

Recuperadas tres obras de Renoir, Matisse y Cézanne robadas de una colección privada en Italia

Recuperadas tres obras de Renoir, Matisse y Cézanne robadas de una colección privada en Italia

Ceuta reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes

"Madre de dragones": el lado más desconocido y personal de Silvia Intxaurrondo detrás de las cámaras

"Madre de dragones": el lado más desconocido y personal de Silvia Intxaurrondo detrás de las cámaras