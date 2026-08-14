'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 14 de agosto: Paula decide qué hacer tras la confesión de Tasio

'Sueños de libertad' emite este viernes 14 de agosto su capítulo 626 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, cierra la semana con Paula atrapada por el secreto de Tasio, Valentina y Andrés dando un paso definitivo y Gabriel intentando reparar el daño causado a Beatriz.

La relación entre Mabel y Salva vuelve a tambalearse después de la cena familiar. Ella no logra encajar que él le ocultara sus verdaderas dudas sobre el restaurante y ambos terminan sincerándose sobre lo que sienten, aunque la conversación deriva en una nueva discusión que confirma el mal momento de la pareja.

Mientras tanto, Damián y Digna invitan a Begoña y Julia a cenar en un restaurante de Toledo para celebrar las buenas noticias. Antes de aceptar, Begoña debe hablar con Gabriel, que impone varias condiciones a su mujer para permitir que acuda a la cita.

Doña Clara descubre por Bianca los planes de Marta con la herencia de Pelayo y decide hacerle una propuesta inesperada a su nuera. En paralelo, Miguel y Claudia intentan aclarar los malentendidos que han marcado su ruptura, y ella le deja claro que le eligió conociendo todos sus problemas.

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Gabriel trata de compensar a Beatriz después de dejarla plantada por acudir a la actuación de Julia, pero ella sigue dolida. La situación se complica cuando Beatriz le confiesa a Begoña que su relación con su pareja no atraviesa un buen momento. Además, Paula toma una decisión sobre Tasio tras haberse convertido en cómplice del secreto sobre la muerte de Brossard, y Valentina y Andrés terminan acostándose, dando rienda suelta a su pasión.