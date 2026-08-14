Así es el refugio de Jorge Fernández en Bilbao: un piso moderno junto a la ría y diseñado por un arquitecto premio Pritzker

Jorge Fernández sigue siendo uno de los rostros más estables de la televisión. El presentador lleva dos décadas al frente de 'La ruleta de la suerte', concurso al que llegó en 2006 y que continúa como una de las grandes bazas diarias de Antena 3. Su vida profesional pasa por Madrid, donde graba el programa, pero su refugio personal está lejos de los platós: en Bilbao, ciudad en la que tiene fijada su residencia habitual.

Aunque nació en Alicante y creció en Mondragón, Jorge Fernández ha construido su hogar en la capital vizcaína. Allí vive también su hijo Ian, uno de los grandes motivos por los que el presentador mantiene ese vínculo tan fuerte con el norte. En una entrevista reciente, explicaba que pasa parte de la semana en Bilbao porque allí están “su hogar”, “su familia”, “su perra” y “las cosas importantes” de su vida.

Un refugio junto a la ría

La vivienda de Jorge Fernández se sitúa en una zona exclusiva de Bilbao vinculada al complejo Isozaki Atea, diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, ganador del premio Pritzker. Se trata de un enclave moderno junto a la ría, cerca de espacios emblemáticos como el paseo de Uribitarte, la plaza Moyúa o el parque de Doña Casilda.

Su casa responde muy bien a esa imagen de refugio urbano: una vivienda contemporánea, con decoración moderna, espacios luminosos y una gran terraza, según han recogido varios medios. No es una residencia de exhibición, sino el lugar al que vuelve después de grabar y donde recupera una rutina más tranquila lejos del ritmo televisivo.

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Además, Bilbao encaja con otra parte esencial de Jorge Fernández: su afición por el deporte y la naturaleza. El presentador ha contado en distintas ocasiones que le gusta escaparse a la montaña, a la nieve, a la playa o a cualquier lugar donde pueda perderse y hacer actividad física. Por eso, su refugio no está solo dentro de casa, sino también en ese entorno vasco que le permite vivir entre ciudad, mar y naturaleza.