Medusa Festival desvela su escenario más secreto: un templo asiático de 105 metros para 180.000 asistentes

Medusa Festival abre este viernes 14 de agosto su programación central en la playa de Cullera con una de sus grandes incógnitas ya resuelta. A las 17:00 horas, con la apertura de puertas, el festival descubre el diseño de su escenario principal, una estructura de 105 metros de ancho, 27 metros de alto y 120 toneladas de peso que será el centro de la 12ª edición.

La temática elegida este año es 'APSARAS', un viaje visual al universo de las mitologías hindú y budista. El equipo creativo ha trabajado durante 12 meses en una propuesta inspirada en las ninfas celestiales y acuáticas presentes en ambas tradiciones, cuidando especialmente que la escenografía no utilizara ni representara iconos sagrados que pudieran resultar ofensivos.

Un templo para la electrónica

El mainstage evoca la atmósfera de los grandes templos del Sureste asiático y toma como referencia visual Angkor Vat, el templo hinduista situado en Camboya y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para construir este imaginario, parte del equipo viajó a Tailandia en septiembre de 2025 y recorrió templos budistas de Chiang Mai y Chiang Rai, como el Templo Blanco y el Templo Azul.

El escenario será también el punto central de la ceremonia audiovisual con drones, luces y fuegos artificiales que tendrá lugar viernes, sábado y domingo a las 23:00 horas. Medusa espera reunir frente a esta estructura a más de 35.000 personas en las sesiones más potentes del fin de semana.

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Por el escenario principal pasarán nombres como Wade, Miss Monique, HALŌ y Dimitri Vegas este viernes; Aarón Sevilla, James Hype, Alok y Steve Aoki el sábado; y Tiësto, Oliver Heldens y Timmy Trumpet el domingo. Tras la preparty del jueves, el festival encara su gran fin de semana con una previsión de 180.000 asistentes hasta el domingo y un cartel que combina techno, house, hardstyle, trance, EDM, remember, urban y bass music.