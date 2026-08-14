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AUDIENCIAS TV | El fenómeno 'En boca de todos' en Cuatro logra el sorpasso a 'Vamos a ver' en Telecinco, tras tumbar a 'Al rojo vivo' de manera definitiva

La tertulia política de Cuatro ha duplicado su audiencia en solo un año y ya se coloca como tercera opción de las mañanas, por detrás de La 1 y Antena 3.

David Alemán y Verónica Dulanto.

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Redacción Yotele

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Madrid
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'En boca de todos' se ha convertido en la auténtica locomotora de Cuatro. Hace exactamente un año, el espacio producido por Mandarina comenzaba a despuntar, tras dos años estancado en el 3% de share, cuando empezó a llegar poco a poco al 5%. Ahora, duplica esa cifra. 

El espacio es ya un fenómeno de audiencias, con una línea editorial cada vez más dura con el gobierno de Pedro Sánchez. Tras tumbar por completo a 'Al rojo vivo' con Antonio Garcia Ferreras durante toda la temporada, ahora ha conseguido otro hito: dar el sorpasso a Telecinco. 

El magacín en clave política presentado por Nacho Abad, relevado este mes de agosto por David Aleman, obtuvo este jueves un muy destacado 9,7% de cuota de pantalla y 304.000 espectadores. Este dato está casi 4 puntos por encima de la media de Cuatro en el día.

Por su parte, Telecinco logró con 'Vamos a ver verano' un 8,5%, con 249.000 fieles. Y a años luz se situó el programa matinal de laSexta, que solamente alcanzó un 6,1% y 221.000 personas. 

Esta misma situación ya se produjo el miércoles, cuando el espacio de Cuatro registró un 9% de cuota de pantalla frente al 8,7% conseguido por Verónica Dulanto en la cadena grande de Mediaset. Mientras, Inés G. Caballo anotó un 6% registrado en la de Atresmedia.  

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Con estos datos, 'En boca de todos' se sitúa ya como tercera opción de las mañanas en audiencias, por detrás de la La 1 de TVE, líder incuestionable, y de 'Espejo público' de Antena 3.

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