Próximo estreno
Antena 3 confirma 'La Mesa' como título del nuevo programa de Cristina Pardo, adelantado en exclusiva por YOTELE, y desvela sus primeras claves
La cadena de Atresmedia confirma la información de este portal y adelanta detalles del formato, que estrenará en las próximas semanas.
Cristina Pardo será una de las grandes apuestas de Antena 3 de cara a la próxima temporada. La periodista se pondrá al frente de 'La Mesa', un formato de actualidad de emisión semanal, cuyo título adelantó en exclusiva YOTELE y que ahora la cadena de Atresmedia ha confirmado de manera oficial.
En el comunicado enviado a los medios de comunicación se asegura que se intentará contar con los protagonistas de la noticia, pero no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, en el que se combinará información y entretenimiento.
‘La Mesa' tomará como punto de partida las cuestiones que marcan la agenda del día, a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad.
Aunque Atresmedia no ha hecho oficial ni la fecha del estreno ni el día de la semana en el que se emitirá, todo apunta a que la intención es emitirlo en la noche de los jueves, para competir con el exitoso 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.
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