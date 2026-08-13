'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 13 de agosto: Petra se enfrenta por fin a Pura

'Valle Salvaje' emite este jueves 13 de agosto su capítulo 464 en La 1. La ficción diaria avanza con Petra al límite, cada vez más consumida por la culpa y dispuesta a enfrentarse por fin a Pura.

Mientras tanto, Manuela pone en una situación incómoda a Luisa con varias preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. La conversación puede abrir nuevas tensiones en un momento en el que Luisa ya se encuentra atrapada por demasiados secretos.

En otro frente, Hernando consigue calmar a José Luis, aunque sus movimientos vuelven a generar dudas. La gran pregunta es qué as se guarda esta vez contra Enriqueta y hasta dónde está dispuesto a llegar.

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El capítulo también puede ser decisivo para las parteras. Petra decide enfrentarse a Pura después de todo lo ocurrido, un gesto que podría marcar el principio del fin para quienes llevan demasiado tiempo ocultando la verdad.