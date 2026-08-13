'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 13 de agosto: Tasio confiesa a Paula su culpa en la muerte de Brossard

'Sueños de libertad' emite este jueves 13 de agosto su capítulo 625 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega marcada por la confesión más peligrosa de Tasio, el acercamiento de Andrés y Valentina y una decisión de Gabriel que enfurece a Beatriz.

Andrés y Valentina despiertan felices después de pasar la noche juntos y avanzar en su relación. En cambio, la situación entre Mabel y Salva se complica cada vez más. Ella le reprocha en la cantina que no fuera sincero durante la cena familiar y que no admitiera antes que no le ilusiona montar un restaurante. La discusión confirma que la pareja atraviesa un momento delicado.

Marta también intenta recomponer las cosas con Fina tras sus últimos desencuentros. La De La Reina reconoce que le afectó descubrir que Bianca pasará tiempo en su casa y le plantea una salida para el dinero de Pelayo: donarlo a una asociación que ayude a personas enfermas sin recursos. La propuesta convence a Fina, que valora el gesto como una decisión generosa.

Mientras tanto, Miguel visita a Claudia para comprobar si el tratamiento contra la neumonía está funcionando. Después habla con Nieves, que le hace reflexionar sobre su ruptura con la dependienta y sobre el dolor que ambos están arrastrando. En paralelo, Mabel comparte con Pablo su decepción con Salva, y él intenta mediar para que la pareja pueda entenderse.

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En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a chocar y se acusan mutuamente de querer agradar a Hugo Brossard. Más tarde, Andrés se comporta con Julia como el padre que nunca ha tenido. Gabriel, contra todo pronóstico, decide cancelar sus planes con Beatriz para acudir a la actuación de la niña, provocando la rabia de su amante. La entrega culmina con Tasio pidiendo perdón a Paula y confesándole que Antoine Brossard murió por su culpa porque le quitó el pastillero, dejando a la dependienta completamente en shock.