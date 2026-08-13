Así es el refugio de Cristiano Ronaldo en Portugal: una mansión con dos piscinas, cine y vistas al Atlántico

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de abrir una nueva etapa tras casarse en una ceremonia civil en Cascais, Portugal, acompañados por sus cinco hijos. La boda, confirmada este martes 11 de agosto, ha vuelto a poner el foco en el país natal del futbolista y en la espectacular vivienda que la pareja tiene en una de las zonas más exclusivas de la costa portuguesa.

Ese refugio se encuentra en Quinta da Marinha, una urbanización de lujo situada en Cascais, muy cerca de Lisboa y de Estoril. La zona, rodeada por el entorno natural de Sintra-Cascais y abierta al Atlántico, se ha convertido en uno de los enclaves favoritos de grandes fortunas por su privacidad, sus campos de golf y su proximidad al mar.

Un refugio pensado para el futuro

La casa de Cristiano y Georgina ha sido descrita como una de las más grandes y lujosas de Portugal. Según las informaciones publicadas, la vivienda cuenta con unos 5.000 metros cuadrados, repartidos en tres plantas, dentro de una parcela de alrededor de 12.000 metros cuadrados.

Entre sus estancias destacan dos piscinas, gimnasio, sala de masajes, cine privado, pista de tenis y un amplio garaje pensado para la colección de coches del futbolista. También se ha señalado su apuesta por la privacidad, un punto clave para una pareja acostumbrada a vivir bajo una atención mediática constante.

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Aunque Cristiano continúa ligado profesionalmente al fútbol fuera de Portugal, esta mansión de Cascais aparece como su gran casa de futuro junto a Georgina y sus hijos. Un refugio de lujo, pero también familiar, que gana todavía más protagonismo tras una boda íntima celebrada lejos del ruido y con la que la pareja confirma casi una década de relación.