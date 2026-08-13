Próxima temporada
Nueva revolución en Informativos Telecinco: Ángeles Blanco pide dejar de presentar con Carlos Franganillo para no competir con su marido, Vicente Vallés
La periodista pide un cambio de horario para poder compaginar el trabajo con su vida familiar.
La nueva temporada televisiva que arrancará en septiembre traerá nuevos cambios a Informativos Telecinco. Tras la salida de María Casado, que abandonó el pasado mes de julio la edición del fin de semana para poner rumbo a Canal Sur, la cadena tendrá también qué reorganizar sus espacios de noticias en los días laborables.
Y es que Angeles Blanco ha pedido a la dirección dejar la edición de prime time, que presenta con Carlos Franganillo, por la imposibilidad que supone ese horario para conciliar con su vida familiar, según ha adelantado Informalia y ha verificado YOTELE.
La periodista está casada con Vicente Vallés, que presenta la edición nocturna de Antena 3 Noticias, teniendo de esta manera que competir frente a frente por la misma audiencia.
Si la cúpula accede a la solicitud de Ángeles Blanco, podría volver a la franja de sobremesa, donde ya estuvo hasta la temporada pasada, y que en la actualidad presenta Isabel Jiménez en solitario.
La cadena de Mediaset no logra remontar la crisis que atraviesa y que es especialmente grave en los espacios de noticias, cuando se cumplen dos años y medio de la renovación integral de Informativos Telecinco con la llegada de Carlos Franganillo a la presentación del informativo de la noche y de Paco Moreno a la dirección del área.
Con el paso de los meses, la audiencia ha ido reduciéndose cada vez más y en la actualidad ni la edición de las 15:00 horas ni la de las 21:00 horas logra alcanzar la media de dos dígitos de cuota de pantalla. Solo El Matinal, con Bricio Segovia, supera el 10% de share de manera habitual.
- Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
- Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató
- La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas
- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
- Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
- La R-Aeroport encara la recta final tras una década de obras: Adif entrega la infraestructura y FGC busca maquinistas