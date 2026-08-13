Audiencias 12/8/2026
Audiencias TV ayer miércoles: 'Aquí la tierra' arrasa y bate récord histórico absoluto en sus 12 años de vida con su especial del eclipse solar
El programa presentado por Jacob Petrus en La 1 capitalizó la atención del fenómeno del que todo el mundo hablaba en los últimos días.
El eclipse solar ha sido el protagonista absoluto durante los últimos días en el tema de conversación de los españoles en los últimos días.
Y este interés tuvo reflejo en el programa especial de 'Aquí la tierra' emitido a lo largo de la tarde de este miércoles 12 de agosto, que batió su récord histórico con un 27,3% de share y una media de 2.131.000 espectadores en su horario habitual.
En el tramo previo que fue desde las 18:30 horas, el espacio presentado por Jacob Petrus en La 1 lideró también con un potente 20,6% de cuota de pantalla. Estos datos impulsaron a la cadena pública hasta el liderazgo del día con un 14,8%, frente al 12,2% de Antena 3, el 7,7% de Telecinco, en 5,7% de Cuatro y el 5% de laSexta.
Nada pudieron hacer 'Pasapalabra' (11,5% y 886.000 seguidores) ni '¡Allá tú!' (5,7% y 439.000), que se emitieron en el momento álgido del eclipse. Antes, 'De lunes a viernes' (8,5%) y 'YAS verano' (8,8%) se mantuvieron en sus datos habituales en los últimos días.
Por su parte, Cuatro también aprovechó el tirón del eclipse para cambiar su programación y adelantar el inicio de 'Noticias Cuatro', que contó con 444.000 espectadores y un 6,1% de la audiencia. En el caso de laSexta, consiguió atraer al 5,2 y al 5,3% de los espectadores con 'Más vale tarde' y el especial del eclipse de laSexta Noticias.
En otro orden de cosas, La 1 emitió en horario nocturno el partido de fútbol del Trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo de la Coruña y el Real Madrid captando el interés de 1.289.000 espectadores y un 15,1% de cuota de pantalla.
Antena 3 quedó segunda con una nueva edición de '¡Salta!', que consiguió un 9,4% de share y 514.000 espectadores en pleno prime time, dejando a 'Sandokan' en Telecinco con un 6,4% y 398.000 fieles.
En la mañana, 'Espejo público' ganó a Telecinco en su franja de emisión al alcanzar un 11,6% y 281.000 seguidores, frentea 'La mirada crítica' (11,3%) y 'Vamos a ver' (8,8%). Como es habitual, La 1 lideró la mañana de manera contundente con 'La hora de La 1' (19,6%) y 'Mañaneros 360' (16,2%) y 'Al rojo vivo' (6%) sucumbió ante 'En boca de todos' (9%).
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