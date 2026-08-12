Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarTráfico eclipseGafas eclipseZBEBarcelonaTerremoto ColombiaBarcelonaDonald TrumpFerran Torres
instagramlinkedin

Episodio 624

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 12 de agosto: Fina y Bianca están a punto de besarse

Miguel confirma que Claudia tiene neumonía mientras Tasio se hunde por la culpa durante el homenaje a Antoine Brossard.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Sueños de libertad' emite este miércoles 12 de agosto su capítulo 624 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Claudia en estado delicado, Tasio cada vez más consumido por los remordimientos y Fina viviendo un momento de peligrosa complicidad con Bianca.

Miguel acude a examinar a Claudia tras el aviso de Manuela y confirma el diagnóstico: padece una neumonía. Mientras tanto, en la fábrica se prepara el homenaje a Antoine Brossard, un acto al que Tasio intenta no asistir porque la culpa por la muerte del francés sigue persiguiéndole. Gabriel, sin embargo, le obliga a quedarse.

En paralelo, Andrés trae una buena noticia para las Perfumerías: ha alcanzado un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de firmar un contrato de exclusividad. La solución llega en un momento clave, con la empresa todavía tocada por la crisis de las fórmulas.

Fina, por su parte, no oculta ante Bianca su decepción con Marta por la herencia de Pelayo. La argentina intenta consolarla compartiendo con ella un dulce de leche y la conexión entre ambas crece hasta dejarlas al borde de un beso. Después, Marta vuelve a sentirse celosa al comprobar la buena relación que Bianca también está construyendo con Digna.

Noticias relacionadas

Además, Valentina confiesa a Nieves que la historia de una amiga con traumas con los hombres era en realidad la suya, y la enfermera le aconseja pasar una noche con Andrés para recuperar confianza poco a poco. Digna la invita después a cenar en su casa, lo que le da la oportunidad de seguir ese consejo. La entrega también mostrará a Tasio refugiándose en el alcohol, a Gabriel intentando recuperar el perdón de Julia y a los Salazar viendo cómo su cena familiar se tuerce cuando Salva admite que no está preparado para montar el restaurante con Mabel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
  2. Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató
  3. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
  4. Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida
  5. Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
  6. La R-Aeroport encara la recta final tras una década de obras: Adif entrega la infraestructura y FGC busca maquinistas
  7. Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  8. Los gobiernos del PP que acudirán a la reunión sobre los menores de Ceuta se desmarcarán del Gobierno criticando las cuotas

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 12 de agosto: Fina y Bianca están a punto de besarse

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 12 de agosto: Fina y Bianca están a punto de besarse

Última hora del eclipse solar total de hoy 12 de agosto, en directo | Mapas, horarios y momento de máxima visibilidad por zonas

Última hora del eclipse solar total de hoy 12 de agosto, en directo | Mapas, horarios y momento de máxima visibilidad por zonas

Sigue estos pasos para poder matricular tu vehículo como histórico

Sigue estos pasos para poder matricular tu vehículo como histórico

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo

El uniforme para el eclipse solar: la camiseta que ha lanzado esta conocida marca de ropa y ya se está agotando

El uniforme para el eclipse solar: la camiseta que ha lanzado esta conocida marca de ropa y ya se está agotando

Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

Catalunya recibe al eclipse con riesgo de incendio muy elevado en comarcas de Lleida y con restricciones en dos parques naturales

Catalunya recibe al eclipse con riesgo de incendio muy elevado en comarcas de Lleida y con restricciones en dos parques naturales