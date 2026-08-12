'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 12 de agosto: Fina y Bianca están a punto de besarse

'Sueños de libertad' emite este miércoles 12 de agosto su capítulo 624 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Claudia en estado delicado, Tasio cada vez más consumido por los remordimientos y Fina viviendo un momento de peligrosa complicidad con Bianca.

Miguel acude a examinar a Claudia tras el aviso de Manuela y confirma el diagnóstico: padece una neumonía. Mientras tanto, en la fábrica se prepara el homenaje a Antoine Brossard, un acto al que Tasio intenta no asistir porque la culpa por la muerte del francés sigue persiguiéndole. Gabriel, sin embargo, le obliga a quedarse.

En paralelo, Andrés trae una buena noticia para las Perfumerías: ha alcanzado un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de firmar un contrato de exclusividad. La solución llega en un momento clave, con la empresa todavía tocada por la crisis de las fórmulas.

Fina, por su parte, no oculta ante Bianca su decepción con Marta por la herencia de Pelayo. La argentina intenta consolarla compartiendo con ella un dulce de leche y la conexión entre ambas crece hasta dejarlas al borde de un beso. Después, Marta vuelve a sentirse celosa al comprobar la buena relación que Bianca también está construyendo con Digna.

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Además, Valentina confiesa a Nieves que la historia de una amiga con traumas con los hombres era en realidad la suya, y la enfermera le aconseja pasar una noche con Andrés para recuperar confianza poco a poco. Digna la invita después a cenar en su casa, lo que le da la oportunidad de seguir ese consejo. La entrega también mostrará a Tasio refugiándose en el alcohol, a Gabriel intentando recuperar el perdón de Julia y a los Salazar viendo cómo su cena familiar se tuerce cuando Salva admite que no está preparado para montar el restaurante con Mabel.