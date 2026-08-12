Parón astronómico
¿Por qué La 1 no emite hoy, miércoles 12 de agosto, 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?
RTVE modifica su tarde para ofrecer una programación especial con motivo del eclipse solar.
La 1 altera este miércoles 12 de agosto su programación habitual y deja sin emisión a 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. Las dos series diarias no ocuparán su franja habitual porque RTVE ha preparado una cobertura especial del eclipse solar, uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano.
El cambio afecta de lleno a la sobremesa y a la tarde de la cadena pública. En lugar de sus ficciones diarias, RTVE desplegará una programación especial para seguir la evolución del eclipse desde distintos puntos de España, con conexiones en directo, explicación divulgativa y recomendaciones para verlo con seguridad.
RTVE se vuelca con el eclipse
La cobertura tendrá como eje una edición especial de 'Aquí la Tierra', que La 1 emitirá entre las 18:30 y las 21:00 horas. El programa estará presentado por Jacob Petrus desde plató y contará con Marc Santandreu desde el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, uno de los puntos clave del despliegue de RTVE.
Por tanto, los seguidores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' tendrán que esperar a la siguiente emisión para retomar sus tramas. La pausa no responde a un cambio definitivo ni a una retirada de la parrilla, sino a una modificación puntual por la cobertura especial del eclipse.
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