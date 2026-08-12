Insólito respaldo a la ciencia
Miguel Bosé abandona el negacionismo y lanza un contundente e inesperado consejo sobre el eclipse solar: "¡Ni se os ocurra!"
El cantante ha querido alertar a sus seguidores de los peligros de ver el eclipse de este miércoles.
Miguel Bosé ha roto el perfil bajo que mantenía en los últimos tiempo, sin meterse en ninguna polémica, para dar su opinión sobre un tema de máxima actualidad: el eclipse solar que se podrá ver en España este miércoles 12 de agosto,
El cantante ha querido dirigirse a sus seguidores en las redes sociales para alertarles de los efectos tremendamente negativos que puede tener disfrutar del espectáculo visual: "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo, malas consecuencias".
La actitud de Bosé ha sorprendido sido a propios extraños, después de haber mostrado una actitud negacionista con la ciencia y los investigadores sobre cuestiones tan peligrosas como las vacunas, que en plena crisis del COVID 19 recomendó no ponerse por todos los medios a su alcance.
Ahora, sí ha crecido a lo que dicen los expertos y aprovecha su altavoz digital para intentar que su público tenga el máximo cuidado ante el eclipse.
- Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
- Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató
- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
- La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas
- Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
- La R-Aeroport encara la recta final tras una década de obras: Adif entrega la infraestructura y FGC busca maquinistas