Miguel Bosé abandona el negacionismo y lanza un contundente e inesperado consejo sobre el eclipse solar: "¡Ni se os ocurra!"

Miguel Bosé ha roto el perfil bajo que mantenía en los últimos tiempo, sin meterse en ninguna polémica, para dar su opinión sobre un tema de máxima actualidad: el eclipse solar que se podrá ver en España este miércoles 12 de agosto,

El cantante ha querido dirigirse a sus seguidores en las redes sociales para alertarles de los efectos tremendamente negativos que puede tener disfrutar del espectáculo visual: "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo, malas consecuencias".

La actitud de Bosé ha sorprendido sido a propios extraños, después de haber mostrado una actitud negacionista con la ciencia y los investigadores sobre cuestiones tan peligrosas como las vacunas, que en plena crisis del COVID 19 recomendó no ponerse por todos los medios a su alcance.

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Ahora, sí ha crecido a lo que dicen los expertos y aprovecha su altavoz digital para intentar que su público tenga el máximo cuidado ante el eclipse.